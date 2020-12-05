خاص | تأجيل صرف مستحقات لاعبي الزمالك للإثنين المقبل

السبت 05/ديسمبر/2020 - 05:10 م
بوابة الفجر
محمد ذكي
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قررت اللجنة الثلاثية المعينة لإدارة نادي الزمالك صرف مستحقات لاعبى الفريق الكروي الأول بعد غد، الاثنين، عن طريق الحسابات البنكية الخاصة بكل لاعب، وذلك عقب عقد جلسة مع أشرف قاسم المشرف العام وعبد الحليم علي مدير الكرة.


وكان من المقرر أن يتم صرف المستحقات المتأخرة للاعبي الفريق مساء اليوم من الخزينة الخاصة بالنادي إلا أن الإدارة المكلفة بإدارة الأبيض تفضل أن يكون الصرف من خلال الحسابات البنكية، لذلك تم تأجيل صرف المستحقات لمدة 48 ساعة.


وعقد أشرف قاسم جلسة مع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جيمي باتشيكو، واللاعبين في حضور عبد الحليم علي مدير الكرة وأحمد مصطفى عضو لجنة الحكماء والمستشار محمد عطية عضو اللجنة المعينة لإدارة النادي، وذلك للحديث عن أهمية المرحلة المقبلة للنادي ولجماهيره.


وأكد أشرف قاسم للاعبي الزمالك صرف جميع المستحقات في موعدها بشكلها الطبيعي، دون أي أزمة مالية، و إن الجميع في النادي يسعى لمساندة الفريق ودعمه وتوفير كافة متطلباته.

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