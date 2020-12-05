الإدارية العليا تحيل 18 طعنا علي نتيجة انتخابات النواب للنقض

السبت 05/ديسمبر/2020 - 05:10 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
Advertisements



قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى، اليوم السبت، منذ قليل، في 19 طعنًا مقدمة على إعلان نتيجة إعادة المرحلة الأولى لإنتخابات النواب 2020، حيث أحالت 18 طعنًا لمحكمة النقض، وأرجأت الفصل في طعن وحيد لجلسة 19 ديسمبر الجاري.

وحصد حزب مستقبل وطن، النصيب الأكبر من مقاعد جولة الإعادة للمرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب، والتي جرت بين 220 مرشحًا على 110 مقاعد، كما فجر مرشحو حزب النور مفاجأة بحصد 7 مقاعد، بعد فوز أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والنائب أحمد الشريف، ليحتفظا بمقعديهما فى مجلس النواب المقبل.

وخرج عدد كبير من النواب الحاليين من السباق، وأبرزهم مي محمود، وإلهام المنشاوي، وهيثم الحريري، وعبدالرحمن البرعي، وتادرس قلدس، بينما فاز من النواب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، ومجدي ملك، وأبوالعباس تركي، وإبراهيم نظير، وسناء برغش، وحسام العمدة.

وفي الجيزة حيث جرت جولة الإعادة في دائرة واحدة وهي دائرة البدرشين، وفاز بمقعدي الدائرة عماد الدين عبدالتواب الدرجلي، حزب مستقبل وطن، وحازم جودة "مستقل".

وكانت، المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى بمجلس الدولة، أصدرت، حكمها في 110 طعون على المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب 2020، والتي يطالب البعض من خلالها بوقف تنفيذ إعلان النتيجة ببعض الدوائر، وتمثلت جميعها ما بين الرفض وعدم قبول وإحالة إلى محكمة النقض.

وقضت المحكمة برفض 84 طعنًا، وأحالت 16 طعنًا آخرين للنقض، كما قضت بعدم قبول 7 طعون، وقضت بعدم جواز الفصل في 3 طعون لسابقة الفصل فيهم، وقضت في طعن وحيد بترك الخصومة، لتصير تلك الأحكام نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها.



واختصمت الطعون الهيئة الوطنية للانتخابات، وطالبت البعض منها وقف تنفيذ إعلان نتيجة الانتخابات ببعض الدوائر للمرحلة الثانية، فيما تضمنت أخرى وقف فرز أصوات الناخبين ببعض الدوائر والدفع بحدوث خطأ بها.

أخبار تهمك

زيدان يُعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة إشبيلية بالدوري الإسباني

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل - الكشف عن سبب نقل نجم الأهلي إلى المستشفى

منذ 42 دقيقة

خاص| رفض عودة أحمد جمال لقناة الزمالك.. واقتراح بشأن تواجد إبراهيم عبد الجواد

منذ حوالي 4 ساعات

تلا يحقق فوز صعب على عرب الرمل في دوري القسم الثالث (صور)

منذ ساعة

الزمالك يضع الرتوش الأخيرة لإتمام صفقة جديدة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

منذ ساعتين و 12 دقيقة

الزمالك يطلب ضم نجم الأهلي المنبوذ

منذ 19 دقيقة

عاجل - الأهلي يكشف موقفه من دعوة الزمالك لحضور حفلة بطل إفريقيا ولقب القرن

منذ ساعة و 14 دقيقة

سموحة يستعد لخطف نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يستهدف الحصول على مُحترف جديد

منذ حوالي 6 ساعات

منوف يحقق الفوز على ميت خاقان في إفتتاح القسم الثالث

منذ ساعة و 24 دقيقة

انفراجة جديدة في مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

منذ يومين

"الأعلى للإعلام" يقرر إيقاف أسامة كمال أسبوعين وغرامة للمحور 100 ألف جنيه

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. وقف برنامج "صبايا الخير" وريهام سعيد من جديد تعرف علي التفاصيل!

منذ ساعتين و 34 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:32 م

عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

عاجل.. وقف برنامج "صبايا الخير" وريهام سعيد من جديد تعرف علي التفاصيل!

03:09 م

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

09:30 ص

سموحة يستعد لخطف نجم الزمالك

04:00 م

خاص| رفض عودة أحمد جمال لقناة الزمالك.. واقتراح بشأن تواجد إبراهيم عبد الجواد

01:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم