استمرار إيجابية مسحة وليد سليمان بفيروس كورونا

السبت 05/ديسمبر/2020 - 04:27 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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أثبتت المسحة الطبية التي خضع لها وليد سليمان لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي استمرار إيجابية إصابته بفيروس كورونا.


وقالت المصادر، أن الجهاز الفني للمارد الأحمر قرر عزل اللاعب في أحد المستشفيات من أجل رعايته بشكل أفضل ، حتى يعود سريعا للمشاركة في التدريبات مع الفريق.

وأضافت، أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء تواصل مع اللاعب للاطمئنان عليه، وأكد له سليمان بأن حالته الصحية مستقرة رغم استمرار إصابته بكورونا.

ويلتقي الأهلي مع الجيش مساء اليوم في نهائي كأس مصر في المباراة التي ستقام بينهما على ملعب برج العرب بالأسكندرية.

ومن المقرر أن يحضر المباراة مجلس الأهلي كاملاً بقيادة الكابتن محمود الخطيب، من أجل دعم الفريق ومساندته على أمل التتويج بثالث البطولات هذا الموسم، بعد الفوز ببطولتي الدوري العام وأبطال أفريقيا.

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