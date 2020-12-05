وزيرا الشباب والتضامن يشهدان احتفالية "حلمك بيتحقق" للأشخاص ذوي الإعاقة

السبت 05/ديسمبر/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
أسماء قورة
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شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، احتفالية "حلمك بيتحقق" التى أقامتها مبادرة "عالم موازي" فى كلية التربية جامعة عين شمس بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك فى إطار التركيز على النماذج المضيئة من ذوى القدرات والهمم، والتأكيد على أهمية دورهم داخل المجتمع.

تخلل الاحتفالية الإعلان عن إنتاج مسلسل درامي اجتماعي يسلط الضوء على ذوى القدرات والهمم يحمل اسم "القضية 404"، وكذا إنتاج عدد (2) برنامج إعلامي؛ لتناول كافة التحديات والمشكلات التى تواجه ذوى القدرات والهمم، وعرض آليات دمجهم، وفعاليتهم بالمجتمع، وتتبني مبادرة "عالم موازي" تلك الأعمال الفنية والإعلامية لضمان الفرص المتكافئة للنجوم والمتميزين من ذوي القدرات الخاصة في مجالي الفن والإعلام.

وفى كلمته، أعرب وزير الشباب والرياضة عن بالغ سعادته بالمشاركة فى احتفالية "حلمك بيتحقق" والتى يشير عنوانها إلى تحقيق آمال ومتطلبات أبناء مصر من ذوى القدرات والهمم فى شتى المجالات بتضافر جهود كافة المؤسسات والجهات المعنية بالأمر، وفى ضوء حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على دعم ورعاية تلك الفئة، وتلبية احتياجاتهم ورغباتهم، ودمجهم فى مختلف المشروعات والبرامج.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تولى عناية خاصة بذوى القدرات والهمم؛ إيمانًا بقدراتهم على التحدي، وتحقيقهم للانجازات فى مختلف المجالات، وتكثف الوزارة من البرامج والأنشطة المخصصة لهم فى جميع المنشآت الشبابية والرياضية المنتشرة فى محافظات الجمهورية، والعمل على دمجهم فى الفعاليات التى يتم تنفيذها على مدار العام، مثنيًا على تميز المواهب الواعدة من ذوى القدرات الخاصة والهمم سواءً فى المجال الفني أو الرياضي أو الإعلامي وغيرهم من المجالات.

وقدم وزير الشباب والرياضة الشكر والتقدير إلى القائمين على مبادرة "عالم موازي" لسعيهم إلى رعاية ذوى القدرات وتسليط الضوء على مواهبهم، وتناول كافة الأمور المتعلقة بهم بالتنسيق مع مختلف المؤسسات المعنية.

وزيرا الشباب والتضامن يشهدان احتفالية "حلمك بيتحقق" للأشخاص ذوي الإعاقة
وزيرا الشباب والتضامن يشهدان احتفالية "حلمك بيتحقق" للأشخاص ذوي الإعاقة
وزيرا الشباب والتضامن يشهدان احتفالية "حلمك بيتحقق" للأشخاص ذوي الإعاقة
وزيرا الشباب والتضامن يشهدان احتفالية "حلمك بيتحقق" للأشخاص ذوي الإعاقة
وزيرا الشباب والتضامن يشهدان احتفالية "حلمك بيتحقق" للأشخاص ذوي الإعاقة
وزيرا الشباب والتضامن يشهدان احتفالية "حلمك بيتحقق" للأشخاص ذوي الإعاقة
وزيرا الشباب والتضامن يشهدان احتفالية "حلمك بيتحقق" للأشخاص ذوي الإعاقة
وزيرا الشباب والتضامن يشهدان احتفالية "حلمك بيتحقق" للأشخاص ذوي الإعاقة
وزيرا الشباب والتضامن يشهدان احتفالية "حلمك بيتحقق" للأشخاص ذوي الإعاقة
وزيرا الشباب والتضامن يشهدان احتفالية "حلمك بيتحقق" للأشخاص ذوي الإعاقة

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