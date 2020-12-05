زيدان يُعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة إشبيلية بالدوري الإسباني

السبت 05/ديسمبر/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل فريقه الرسمي، الذي سيواجه إشبيلية بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وجاء تشكيل الفريق الملكي على النحو التالي :-

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

في خط الدفاع: فاسكيز , فاران ، ناتشو , ميندي

في خط الوسط: كروس , كاسيميرو , مودريتش

في خط الهجوم: رودريجو , فينيسوس , بنزيما .

وواصل أكثر من لاعب غيابه عن المرينجي  بسبب الإصابة، مثل سيرجيو راموس وإدين هازارد ولوكا يوفيتش وداني كارفاخال.

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