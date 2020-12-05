ميت خلف يحقق فوز مستحق على مركز شباب عرابي بالقسم الثالث

السبت 05/ديسمبر/2020 - 04:29 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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نجح فريق ميت خلف من تحقيق فوز مستحق على حساب فريق مركز شباب عرابي، بهدفين دون رد، بملعب ميت خلف، بالجولة الأولى للمجموعة العاشرة، من دوري القسم الثالث.

لعب ميت خلف اللقاء بتشكيل ضم، أيمن الفيل، السيد العجوز، هاني شاكر، اسلام غباشي، أحمد خليل فيلكس، عصام بريزة، أحمد بدر بندق، محروس عبد المولي، عبد الله ابراهيم ابو شنب، أحمد صلاح عفيفي، أحمد صقر.

وفي البدلاء تواجد، محمد عادل نوسه، ربيع طنطاوي، يوسف هاني، محمد أشرف دنيا، حماده بهجت، أحمد شعبان، عماد سليمان، أحمد أشرف الشوربجي، صنداي.

سجل هدفي الفوز لميت خلف، أحمد بدر بندق، من تصويبة قوية في الشوط الأول، وأضاف أحمد صقر الهدف الثاني في الشوط الثاني.

الفوز رفع رصيد ميت خلف إلى 3 نقاط، ويبقى عرابي بلا نقاط عقب ختام الجولة الأولى للموسم الجديد.

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