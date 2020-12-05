الزمالك يخوض مرانه الأول بعد الخروج من الكأس

السبت 05/ديسمبر/2020 - 04:20 م
بوابة الفجر
محمد ذكي
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توافد لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على مقر القلعة البيضاء لخوض المران الأول بعد توديع بطولة كأس مصر بالهزيمة أمام طلائع الجيش بدور نصف النهائي من المسابقة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جيمي باتشيكو إقامة المران اليوم السبت فى تمام الساعة الرابعة عصرًا، حيث يعقد جلسة مع لاعبي الفريق للحديث معهم عن أهمية المرحلة المقبلة.

ويجتمع المفوض من جانب مجلس الإدارة عن إدارة شئون كرة القدم بالنادي مع اللاعبين عقب نهاية التدريبات الجماعية بمقر القلعة البيضاء للحديث معهم عن المستحقات المالية وموعد صرفها.

وفي نفس السياق، يغيب محمود حمدي الونش مدافع الفريق عن التدريبات الجماعية اليوم، بسبب إصابته بفيروس كورونا، حيث اظهرت المسحة الطبية التي خضع له اللاعب أول أمس عدم تعافية من الفيروس.

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