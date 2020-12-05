منوف يحقق الفوز على ميت خاقان في إفتتاح القسم الثالث



البدلاء احمد فتح الله ويوسف حمدي وعلاء زقزوق وأحمد أبو سعيدة ومحمد عادل ابو صباع وعبد الرحمن عمار زو الفقار ومحمد غازي .



سجل هدفي الفوز لمنوف الإفريقي فيكتور الوافد الجديد من صيد المحلة في الدقيقة 25 للشوط الأول، ووسيم شعلان البديل في الشوط الثاني في الدقيقة 37.





وأدار اللقاء الحكم حسن محمود عاونه محمود دين وعبد الهادي يسري وراقب الحكام محمد عباس، ومراقب المسابقات أحمد أبو طالب.





الفوز رفع رصيد منوف إلى 3 نقاط، ويبقى ميت خاقان بلا رصيد عقب ختام الجولة الأولى للموسم الحالي.





نجح فريق نادي منوف في تحقيق فوز ثمين خارج ملعبه على حساب فريق ميت خاقان، بهدفين نظيفين، في المواجهة التي أقيمت اليوم السبت، بملعب ميت خاقان، بالجولة الأولى للمجموعة العاشرة، من دوري القسم الثالث.خاض منوف اللقاء بتشكيل ضم جمال الجزار وأحمد سامي ومحمد منسي ومحمد مليك ووليد ايفونا ومحمد حجاج ومحمد المشد وطارق ابو المعاطي وحسام الخولي وفيكتور وشريف ابو المعاطي.البدلاء محمود ربيع وعبد الحميد شبانه ومحمد جمال قشطة وشريف حمدي وابراهيم راشد وأحمد يوسف وسامح بكري وعبد الحميد الشحات ميدو ووسيم شعلان .وخاض ميت خاقان اللقاء بتشكيل تكون من سعيد سمير وصبحي رفعت وأحمد سعد ومحمد عادل زيدان وأحمد اشرف ومحمد عبد الغفار وأحمد عيد وأيامه رمضان ومحمود علام ومحمد الديب ومحمد مهدي ريعو .