وزير التموين: حجم الاستثمارات في الصوامع وصل إلى 5.7 مليار جنيه

السبت 05/ديسمبر/2020 - 04:08 م
وزير التموين الاستثمار في الصوامع
وزير التموين الاستثمار في الصوامع
أحمد الشيخ
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تفقد  الدكتور  علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، صومعة الصالحية في محافظة الشرقية؛ وذلك بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

 

وقال المهندس شريف باسيلي رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين، اثناء تفقد الصومعة في مدينة الصالحية ان تلك الصومعة تعد رقم 44 من قائمة الصوامع التابعة للشركة.

 

واضاف باسيلي ، أن مشروع صومعة قصاصين الشرق الصالحية التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين الشركة المنفذة للمشروع المقاولون العرب، وتبلغ القيمة التقديرية للمشروع 160 مليون مكون محلي و 7 مليون دولار مكون اجنبي وبتمويل من الصندوق السعودي للتنمية.

 

وتابع أن السعة التخزينية لتلك الصومعة 90 الف طن، كما أن مدة تنفيذ المشروع 12 شهر، تاريخ بدء التشغيل 15 ديسمبر 2020، وتبلغ مساحة المشروع 45 ألف متر مربع المكونات الرئيسية للمشروع 18 خلية تخزينية للغلال ، بسعة 5000 طن للخلية الواحدة.

 

واضاف المصيلحي، في المؤتمر الصحفي المنعقد  في صومعة الصالحية بمحافظة الشرقية ، أن حجم تخزين القمح في مصر كان في عام 2011 يبلغ 1.2 مليون طن، ووصلت الآن السعة التخزينية الى ٣.٤ مليون طن، اى ٤ شهور ونصف تخزين احتياطي استراتيجي من القمح.

 

واكد ان حجم استهلاك القمح شهرياً يصل إلى ما يقرب من ٨٠٠ ألف طن شهرياً، وحجم الفاقد كان يصل الي ١٠ ٪؜ من الاستهلاك سنوياً، وهو ما تصل قيمته إلي 4.5 مليار جنيه سنوياً، وتم القضاء على الفاقد من القمح .

 

كما  أكد الدكتور على المصيلحى وزيرالتموين والتجارة الداخلية أن إجمالى الاستثمارات بالصوامع وصل إلى 5.7 مليار جنيه.

 

وأشار خلال جولته لتفقد صومعه ابو صوير بالاسماعيليه والصالحيه بالشرقيه أن إنشاء تلك الصوامع جاء بتوجيهات من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على القمح وكذلك إنتاج رغيف خبز مدعم للمواطن بصورة جيده وأكد أن الصوامع المنشأة قد تم تجهيزها بوسائل تكنولوجيه حديثه تسمح بمراقبة الوارد إليها الكترونيا والصادر منها إلى المطاحن اضافا إلى نظم تهويه حديثه تساعد على الحفاظ على الاقماح.

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