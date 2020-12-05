تعادل مثير لغزل شبين مع أبو كبير في القسم الثالث

السبت 05/ديسمبر/2020 - 04:10 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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تعادل فريق غزل شبين مع ضيفه فريق أبو كبير، بهدف لكل منهما في المباراة المثيرة التي أقيمت اليوم السبت، بملعب الغزل، بالجولة الأولى للمجموعة العاشرة، من دوري القسم الثالث.
تشكيل الغزل
خاض الغزل اللقاء بقيادة المدير الفني شريف رضا بتشكيل ضم محمود الجابري وأحمد قاسم ورفعت دياب ومحمود براني وابراهيم حامد العشماوي و محمد عبد الغني ومحمود عبد النعيم جرودو ومحمد جمال حدوته واحمد يحيى واسلام فرج ومؤمن قصري.

البدلاء :محمد ابو علي ومصطفى جمال ومصطفى عادل كولا ومصطفى سالم ريشةوعلاء السعيد وخالد حسين مخلوف وعلاءفودة ومحمد علاء الصياد ومحمد مجدي زوبع.

تشكيل أبو كبير

وجاء تشكيل ابو كبير بقيادة المدير الفني محمد شاهين، مكون من أحمد عماد وحماده عاطف ومحمد محمود بلحه وسمير اشرف ومحمد رجب ريشة وعلي الشافعي ومحمد سليمان وأحمد علي وصلاح محمد العجوز وأحمد محمد خليل وأحمد عوني.

البدلاء: محمد عزت وخالد حسين ومحمد اسامه وباهر محمد وميدو طه والسيد احمد زايد وأحمد غانم وعماد حمدي وكريم خالد.

الشوط الأول

شهد الشوط الأول تقدم أبو كبير بهدف مبكر للاعب صلاح محمد العجوز في الدقيقة 2 من تصويبة متقنة أمام المرمى.

وحاول الغزل العودة للقاء في الشوط الأول وأضاع أكثر من هدف مؤكد عن طريق مؤمن قصري، واسلام فرج الذي كاد أن يتعادل لفريقة من ركلة حرة أمام المرمى أنقذها الحارس أحمد عماد ببراعة إلى ركنية.
وحصل في الشوط الأول لاعبين على بطاقة صفراء وهم محمد رجب ريشة لاعب أبو كبير، ومؤمن قصري ومحمود عبد النعيم لاعبا الغزل.

الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني حاول الفريقان إحراز مزيد من الأهداف، وأضاع كلاهما أكثر من فرصة، وشهدت الدقيقة 96 والاخيرة من الوقت بدل الضائع إحراز الغزل لهدف من ركلة حرة نفذها اللاعب البديل مصطفى عادل كولا في المرمى، ليحصل كل فريق على أول نقطة بالموسم.

وشارك من بدلاء الغزل مصطفى جمال، ومصطفى عادل كولا، وعلاء السعيد، ومحمد علاء الصياد.

وادار اللقاء الحكم السويسي محمد رمضان عاونه الثنائي توفيق محمد وعلي يحي، وراقب اللقاء خميس دويدار، وراقب الحكام صلاح وهب، وحضر اللقاء ابراهيم الشهدي عضو لجنة مسابقات منطقة المنوفية.

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