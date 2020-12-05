إصابة ربة منزل في مشاجرة بالمنيا

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أصيبت ربة منزل بإصابات خطيرة في مشاجرة مع آخرين أستخدمت فيها الأسلحة البيضاء والعصي والشوم وتم نقلها إلي مستشفي ملوي العام.



كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا قد تلقي إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائى بتلقيه إخطارا من العقيد أحمد عبد الهادي مأمور قسم شرطة ملوي بورود بلاغ من الدكتور أسامة حسانين مدير مستشفي ملوي العام بوصول عواطف شحاتة إسماعيل 50 سنة ومقيمة بمساكن المصرف القبلي بمدينة ملوي وبالكشف عليها تبين إصابتها بجرح طعني أسفل الصدر من الجهة اليسري وجرح آخر بالبطن مما أدي لحدوث نزيف داخلي وارتجاج بالمخ وتم تحويلها لمستشفي المنيا الجامعي.



أنتقل إلى مكان المشاجرة العقيد علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي لجنوب المنيا والمقدم خالد شحاتة وكيل الفرع وتم القبض على عدد من أفراد طرفي المشاجرة للتحقيق معهم.



وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة التي قررت تكليف المباحث بالتحريات اللازمة والقبض على مرتكبي الواقعة والمتسببين فيها‏.

