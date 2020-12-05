اتحاد جدة يغلق قضية الهولندي هينك تين كات

السبت 05/ديسمبر/2020 - 04:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت من المملكة العربية السعودية أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إتحاد جدة السعودي قد أغلقت ملف قضية الهولندي هينك تين كات المدير الفني السابق للنمور والخاصة بمستحقاته المالية.

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية إن بعض المصادر كشفت لها أن إدارة اتحاد جدة أغلقت ملف القضية بشكل نهائي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد أن سددت مستحقات المدرب.

يُذكر أن تين كات كان قد رفع شكوى رسمية بسبب تأخر إدارة نادي إتحاد جدة في تسديد مستحقاته قبل أن تتواصل إدارة الفريق معه وتم تخفيض المبلغ وتنازل عن 250 ألف يورو ليتم غلق القضية.

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تين كات الدوري السعودي اتحاد جدة

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