اتحاد جدة يغلق قضية الهولندي هينك تين كات
السبت 05/ديسمبر/2020 - 04:00 م
محمد أيمن
Advertisements
أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت من المملكة العربية السعودية أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إتحاد جدة السعودي قد أغلقت ملف قضية الهولندي هينك تين كات المدير الفني السابق للنمور والخاصة بمستحقاته المالية.
وقالت صحيفة
"الرياضية" السعودية إن بعض المصادر كشفت لها أن إدارة اتحاد جدة أغلقت ملف
القضية بشكل نهائي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد أن سددت مستحقات المدرب.
يُذكر أن تين كات كان قد رفع شكوى رسمية بسبب
تأخر إدارة نادي إتحاد جدة في تسديد مستحقاته قبل أن تتواصل إدارة الفريق معه وتم
تخفيض المبلغ وتنازل عن 250 ألف يورو ليتم غلق القضية.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا