حفل غنائي يجمع محمد حماقي بالعسيلي.. تعرف على التفاصيل

السبت 05/ديسمبر/2020 - 04:03 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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يستعد نجما مصر محمد حماقي، والعسيلي، لإحياء حفل غنائي ضخم في كوكا كولا أرينا بدبي وذلك يوم 25 من شهر ديسمبر الحالي.


وبدءت منافذ بيع التذاكر، الإعلان عن سعرها وأماكن بيعها.


ومن المفترض أن يقدم كل منهما مجموعة كبيرة من الأغاني وسط جميع الحاضرين.


في سياق آخر طرح العسيلي، مؤخرًا أغنية"احتراع" مع تامر حسني، وحققت الأغنية نجاح كبير ونسب مشاهدة عالية عبر"يوتيوب".


ويعمل حماقي، على قدم وساق خلال هذه الفترة على ألبومه الغنائي المقبل، وبالفعل استقر على عدد كبير من أغانيه.

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