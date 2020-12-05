يحل فريق تورينو ضيفًا على نظيره يوفينتوس، مساء اليوم السبت الموافق الثامن من شهر ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي الدرجة الأولى.





موعد مباراة يوفينتوس وتورينو في الدوري الإيطالي





وتنطلق صافرة بداية المباراة التي تجمع بين يوفينتوس وتورينو، عند الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت أبوظبي.





ويدخل فريق يوفينتوس اللقاء وفي جعبته 17 نقطة محتلا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الدرجة الأولى.





في المقابل يدخل تورينو اللقاء محتلا المركز الثامن عشر برصيد 6 نقاط في جدول ترتيب الكالتشيو.





القنوات الناقلة لمباراة يوفينتوس وتورينو





وسوف تنقل المباراة التي تجمع بين يوفينتوس وتورينو، على قناة Bein sports hd 4.



