رئيس حي غرب المنصورة يستجيب لإحدى الحالات الإنسانية من ذوي الاحتياجات الخاصة

السبت 05/ديسمبر/2020 - 04:01 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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استقبل المحاسب محمد عبد الباقى، رئيس حى غرب المنصورة، بديوان عام الحى، إحدى الحالات الإنسانية من ذوي الإعاقة، وذلك في إطار حالات الرصد والمتابعة للفئات الأولى بالرعاية التي تحتاج لتدخل عاجل، وخاصة من الأشخاص ذوي الإعاقة.


وأكد رئيس غرب المنصورة على سرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن حل أسباب الشكوى. 

فيما أكد رئيس حى غرب المنصورة على حرصه وإهتمامه بالتواصل الدائم مع المواطنين وتلبية كافة مطالبهم وإحتياجاتهم فضلًا عن تقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة لضمان توفير حياة كريمة وآمنة بالتنسيق مع رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني.

وقال رئيس غرب المنصورة « مكتبى مفتوح دائما أمام جموع المواطنين» ولإستقبال الحالات الإنسانية وذوى الهمم لبحث شكواهم وسرعة حلها ومساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة.

رئيس حي غرب المنصورة يستجيب لإحدى الحالات الإنسانية من ذوي الاحتياجات الخاصة
رئيس حي غرب المنصورة يستجيب لإحدى الحالات الإنسانية من ذوي الاحتياجات الخاصة
رئيس حي غرب المنصورة يستجيب لإحدى الحالات الإنسانية من ذوي الاحتياجات الخاصة
رئيس حي غرب المنصورة يستجيب لإحدى الحالات الإنسانية من ذوي الاحتياجات الخاصة
رئيس حي غرب المنصورة يستجيب لإحدى الحالات الإنسانية من ذوي الاحتياجات الخاصة
رئيس حي غرب المنصورة يستجيب لإحدى الحالات الإنسانية من ذوي الاحتياجات الخاصة

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