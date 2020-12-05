وزير الرياضة: برامج التنشئة والتثقيف السياسي بمراكز الشباب تخاطب كافة الفئات العمرية

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قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إن مراكز الشباب أصبحت تعطي أولوية لبعض الفئات التي يجب زيادة الاهتمام بها وهى "المرأة وذوى القدرات والهمم وكبار السن والرواد " وذلك فى إطار الدور المجتمعى لها، مشيرا إلى أن عدد البرامج والأنشطة التي تخاطب تلك الفئات بلغت 618 برنامج.



واضاف "صبحي" أنه بالتزامن مع الفترة الحالية والتي ترتبط بانتخابات مجلس النواب ومع التوعية بأهمية المشاركة السياسية باعتبار المشاركة في الانتخابات واجب وطني فقد بلغ عدد برامج التثقيف والتنشئة السياسية 475 برنامج ونشاط.



و أوضح الدكتور أشرف صبحي، أن برامج التنشئة والتثقيف السياسي بمراكز الشباب تخاطب كافة الفئات العمرية ولا تقتصر على الشباب فقط لخلق نوع من الحوار داخل الاسرة المصرية من خلال أحد أعضائها المشاركين ببرامج وأنشطة مراكز الشباب.



و أشار وزير الشباب والرياضة، إلى اهتمام خطط مراكز الشباب بمجال التطوع وتحسين السلوك البيئي فقد تضمنت الخطط 592 برنامج ونشاط، وأنه يجرى حاليا إعادة صياغة الصورة الذهنية لمراكز الشباب من خلال ما يتم تطويره من أساليب الإدارة والمتابعة والتشبيك مع مؤسسات المجتمع المختلفة.



وأكد وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تسعى لخلق حالة من الحوار الوطنى غير المباشر مع الفئات المستهدفة من برامج وأنشطة مراكز الشباب باعتبار المراكز هي الكيان الذى يخاطب فئة عريضة من الشعب المصري.



وأضاف أنه من خلال منظومة الربط الإلكتروني أصبحت هناك مؤشرات رقمية للبرامج والأنشطة فخلال شهر أكتوبر نفذ 3658 مركز شباب نحو 11307 برنامج ونشاط في مختلف المجالات، حيث بلغ عدد البرامج الرياضية 2716 برنامج ولا يقتصر دور تلك البرامج الرياضية على الممارسة فقط بل امتدت أهدافها الى تنمية مهارات أعضاء مراكز الشباب وغرس القيم الإيجابية.



وانطلاقا من دور الوزارة في بناء الشخصية المصرية فقد بلغت البرامج (الثقافية والدينية والاجتماعية والفنية) 5610 برنامج ونشاط، وقد اختلفت فلسفة البرامج والأنشطة والتى لم يعد يقتصر دورها على أعضاء مراكز الشباب بالشكل الفردي بل امتد هدف البرامج والأنشطة لتستهدف الاسرة المصرية باعتبارها البيئة التي يعيش فيها.



وأشار صبحي إلى أن مراكز الشباب اتخذت خلال شهر أكتوبر أسلوبا مختلفا في التعامل مع انتصارات أكتوبر المجيدة لتنمية القيم والروح الوطنية التي تعيد صياغة ذكرى الانتصار، حيث تضمنت خطط 2345 مركز شباب برامج وفعاليات مختلفة فنية وثقافية ورياضية ودينية ترتبط بذكرى انتصارات أكتوبر، وذلك في اطار الرسالة الوطنية التي تلعبها مراكز الشباب والتي تنطلق في صورة برامج وأنشطة وفعاليات تستهدف غرس قيم الانتماء وبناء الشخصية الوطنية للإنسان المصري.

