وزير الرياضة: برامج التنشئة والتثقيف السياسي بمراكز الشباب تخاطب كافة الفئات العمرية

وزير الرياضة: برامج التنشئة والتثقيف السياسي بمراكز الشباب تخاطب كافة الفئات العمرية
السبت 05/ديسمبر/2020 - 04:01 م
أسماء قورة
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قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إن مراكز الشباب أصبحت تعطي أولوية لبعض الفئات التي يجب زيادة الاهتمام بها وهى "المرأة وذوى القدرات والهمم وكبار السن والرواد " وذلك فى إطار الدور المجتمعى لها، مشيرا إلى أن عدد البرامج والأنشطة التي تخاطب تلك الفئات بلغت 618 برنامج.
واضاف "صبحي" أنه بالتزامن مع الفترة الحالية والتي ترتبط بانتخابات مجلس النواب ومع التوعية بأهمية المشاركة السياسية باعتبار المشاركة في الانتخابات واجب وطني فقد بلغ عدد برامج التثقيف والتنشئة السياسية 475 برنامج ونشاط.
و أوضح الدكتور أشرف صبحي، أن برامج التنشئة والتثقيف السياسي بمراكز الشباب تخاطب كافة الفئات العمرية ولا تقتصر على الشباب فقط لخلق نوع من الحوار داخل الاسرة المصرية من خلال أحد أعضائها المشاركين ببرامج وأنشطة مراكز الشباب.
و أشار وزير الشباب والرياضة، إلى اهتمام خطط مراكز الشباب بمجال التطوع وتحسين السلوك البيئي فقد تضمنت الخطط 592 برنامج ونشاط، وأنه يجرى حاليا إعادة صياغة الصورة الذهنية لمراكز الشباب من خلال ما يتم تطويره من أساليب الإدارة والمتابعة والتشبيك مع مؤسسات المجتمع المختلفة.
وأكد وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تسعى لخلق حالة من الحوار الوطنى غير المباشر مع الفئات المستهدفة من برامج وأنشطة مراكز الشباب باعتبار المراكز هي الكيان الذى يخاطب فئة عريضة من الشعب المصري.
وأضاف أنه من خلال منظومة الربط الإلكتروني أصبحت هناك مؤشرات رقمية للبرامج والأنشطة فخلال شهر أكتوبر نفذ 3658 مركز شباب نحو 11307 برنامج ونشاط في مختلف المجالات، حيث بلغ عدد البرامج الرياضية 2716 برنامج ولا يقتصر دور تلك البرامج الرياضية على الممارسة فقط بل امتدت أهدافها الى تنمية مهارات أعضاء مراكز الشباب وغرس القيم الإيجابية.
وانطلاقا من دور الوزارة في بناء الشخصية المصرية فقد بلغت البرامج (الثقافية والدينية والاجتماعية والفنية) 5610 برنامج ونشاط، وقد اختلفت فلسفة البرامج والأنشطة والتى لم يعد يقتصر دورها على أعضاء مراكز الشباب بالشكل الفردي بل امتد هدف البرامج والأنشطة لتستهدف الاسرة المصرية باعتبارها البيئة التي يعيش فيها.
وأشار صبحي إلى أن مراكز الشباب اتخذت خلال شهر أكتوبر أسلوبا مختلفا في التعامل مع انتصارات أكتوبر المجيدة لتنمية القيم والروح الوطنية التي تعيد صياغة ذكرى الانتصار، حيث تضمنت خطط 2345 مركز شباب برامج وفعاليات مختلفة فنية وثقافية ورياضية ودينية ترتبط بذكرى انتصارات أكتوبر، وذلك في اطار الرسالة الوطنية التي تلعبها مراكز الشباب والتي تنطلق في صورة برامج وأنشطة وفعاليات تستهدف غرس قيم الانتماء وبناء الشخصية الوطنية للإنسان المصري.