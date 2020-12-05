مصرع طفلة ف] حادث تصادم بالمنيا

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لقيت طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات مصرعها بعد أن صدمتها سيارة أثناء سيرها بالشارع بإحدي قري مركز ملوي جنوب محافظة المنيا وتم نقل جثتها للمستشفي العام وتحرر عن الحادث المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.



كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوي بورود بلاغ من الدكتور أسامة حسانين مدير مستشفي ملوي العام بوصول عائشة يحي عبد الحميد 6 سنوات ومقيمة قرية أم قمص التابعة لمركز ملوي جثة هامدة وبها أصابات في مناطق مختلفة من جسدها.



تبين من تحريات البحث الجنائي برئاسة العقيد علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي لجنوب المنيا أن الطفلة لقيت مصرعها بعد أن صدمتها سيارة أثناء سيرها بالشارع في قريتها أم قمص.



تحرر عن الحادث المحضر رقم 9556 لسنة 2020 إداري مركز شرطة ملوي وتولت نيابة مركز ملوي التحقيق في الحادث تحت إشراف المستشار تامر مطيع المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا وصرحت بدفن جثة الطفلة.

