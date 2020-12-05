اليابان تسجل 2210 وفيات بفيروس كورونا

السبت 05/ديسمبر/2020 - 03:57 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

أعلنت السلطات الصحية اليابانية، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وصل إلى 158 ألفاً و387 حالة إصابة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت طوكيو.

 

ووفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة "بلومبرغ" للأنباء، بلغ إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بكورونا في البلاد بلغ 2210 إصابة، بينما وصل عدد المتعافين من الإصابة بمرض "كوفيد19" الذي يسببه الفيروس، إلى 131 ألفاً و 20.

 

وسجلت السلطات الصحية اليابانية، أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 45 أسبوعاً.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا اليابان إصابات كورونا

أخبار تهمك

الزمالك يضع الرتوش الأخيرة لإتمام صفقة جديدة

منذ 19 دقيقة

تامر عبد الحميد يتبرأ من تغريدة دعم رئيس الزمالك السابق

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش والقنوات الناقلة

منذ ساعة الا ربع

خاص| رفض عودة أحمد جمال لقناة الزمالك.. واقتراح بشأن تواجد إبراهيم عبد الجواد

منذ ساعتين و 55 دقيقة

جامعة الأزهر تنعي الدكتور طه حبيشي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الزمالك يستهدف الحصول على مُحترف جديد

منذ حوالي 5 ساعات

ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. وقف برنامج "صبايا الخير" وريهام سعيد من جديد تعرف علي التفاصيل!

منذ ساعة و 7 دقيقة

انفراجة جديدة في مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

منذ حوالي 9 ساعات

الاتحاد السكندري يتعاقد مع الجامايكي روماريو وليامز

منذ أقل من ساعة

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

منذ يومين

الأهلي يعرض 500 ألف دولار على نجمه من أجل الرحيل

منذ حوالي 12 ساعة

جلسة حاسمة تقرب الزمالك من ضم نجم وادي دجلة

منذ ساعة و 23 دقيقة

عمرو جمال يتحدى الأهلي قبل نهائي كأس مصر

منذ ساعتين و 17 دقيقة

موضوعات متعلقة

ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا إلى 79 ألف حالة في قطر

قطر تسجل 3 وفيات و1186 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدد ضحايا فيروس كورونا في الهند يتخطي 50000 حالة

الولايات المتحدة تسجل أكثر من 42000 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع وفيات كورونا في أمريكا إلى أكثر من 184 ألفاً

مع قدوم الموجة الثانية.. خريطة إصابات كورونا حول العالم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:09 م

عاجل.. وقف برنامج "صبايا الخير" وريهام سعيد من جديد تعرف علي التفاصيل!

عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

03:32 م

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

09:30 ص

خاص| رفض عودة أحمد جمال لقناة الزمالك.. واقتراح بشأن تواجد إبراهيم عبد الجواد

01:22 م

عاجل.. الزمالك يستهدف الحصول على مُحترف جديد

11:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم