اليابان تسجل 2210 وفيات بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية اليابانية، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وصل إلى 158 ألفاً و387 حالة إصابة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت طوكيو.

ووفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة "بلومبرغ" للأنباء، بلغ إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بكورونا في البلاد بلغ 2210 إصابة، بينما وصل عدد المتعافين من الإصابة بمرض "كوفيد19" الذي يسببه الفيروس، إلى 131 ألفاً و 20.

وسجلت السلطات الصحية اليابانية، أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 45 أسبوعاً.