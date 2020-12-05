شفاء أحمد ياسر ريان من فيروس كورونا

السبت 05/ديسمبر/2020 - 03:56 م
احمد ياسر ريان
احمد ياسر ريان
أشرف عبد الناصر
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أظهرت المسحة الطبية الأخيرة التي خضع لها أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي، شفاء اللاعب من فيروس كورونا بعد تحولها من إيجابية إلى سلبية.

وكان الجهاز الفني للأهلي قد قرر استبعاد اللاعب من معسكر نهائي كأس مصر بعد إيجابية مسحته قبل الأخيرة.

ويلتقي وطلائع الجيش الليلة في نهائي كأس مصر في المباراة التي ستقام بينهما على ملعب برج العرب في الثامنة مساء.

ومن المتوقع أن يشارك اللاعب في مران الفريق عقب تعافيه من الإصابة، على أن يكون حاضرا مع أولى مباريات بطولة الدوري المصري.

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كاس مصر شفاء احمد ياسر ريان رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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