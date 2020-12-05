تامر عبد الحميد يتبرأ من تغريدة دعم رئيس الزمالك السابق

السبت 05/ديسمبر/2020 - 03:53 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
عمر محمد
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تبرأ تامر عبد الحميد ، نجم فريق الزمالك السابق، من تغريدة دعم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال تامر عبد الحميد ، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :" تم اختراق حسابي على تويتر وأنا غير مسئول عن أي بوستات عليه وسأتخذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وأشار إلى أنه سيتبع كافة الخطوات اللازمة لاسترجاع حسابه عبر توتير بعد سرقته ، وسيقاضي من قام بهذا الخطوة وفقاً للقانون.

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مرتضى منصور رياضة تامر عبد الحميد

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