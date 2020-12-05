تامر عبد الحميد يتبرأ من تغريدة دعم رئيس الزمالك السابق

تبرأ تامر عبد الحميد ، نجم فريق الزمالك السابق، من تغريدة دعم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".





وقال تامر عبد الحميد ، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :" تم اختراق حسابي على تويتر وأنا غير مسئول عن أي بوستات عليه وسأتخذ الإجراءات القانونية اللازمة".





وأشار إلى أنه سيتبع كافة الخطوات اللازمة لاسترجاع حسابه عبر توتير بعد سرقته ، وسيقاضي من قام بهذا الخطوة وفقاً للقانون.



