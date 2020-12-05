موعد مباراة تشيلسي ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

السبت 05/ديسمبر/2020 - 03:51 م
تشيلسي
تشيلسي
أمل الحلفاوي
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يلاقي فريق تشيلسي نظيره ليدز يونايتد، مساء اليوم السبت الموافق الثامن من شهر ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة تشيلسي وليدز يونايتد
وتنطلق صافرة بداية المباراة التي تجمع بين تشيلسي وليدز يونايتد، عند الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر بتوقيت أبوظبي.

ويدخل فريق تشيلسي اللقاء وفي جعبته 19 نقطة محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

بينما يتواجد ليدز يونايتد في المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة في جدول ترتيب البريميرليج.

فريق تشيلسي يستضيف نظيره ليدز يونايتد، مساء اليوم السبت، على أرضية ملعب استاد ستامفورد بريدج.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وليدز يونايتد
وتذاع المباراة التي تجمع بين فريقي تشيلسي وليدز يونايتد، على قناة Bein sports hd 1، و Bein sports hd 2.

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