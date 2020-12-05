حبس صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة بتهمة الانضمام وتمويل جماعة إرهابية

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قررت جهات التحقيق حبس صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية، المنتجة للألبان والعصائر المعبأة في مصر، بتهمة الانضمام وتمويل جماعة إرهابية لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



وكانت مصادر أمنية أكدت، الأربعاء، القبض على صفوان ثابت من منزله، ليمثل أمام جهات التحقيق؛ لمواجهته في التهم المنسوبة إليه.



وأكدت شركة جهينة، في بيان سابق لها، أنه تم احتجاز رئيس مجلس إدارتها على ذمة التحقيقات، مشيرة إلى أنه ليست لديها معلومات عن مضمون التحقيقات، وليست لديها أي معلومات أخرى في هذا الشأن.



يذكر أنه في أغسطس 2015، أصدرت لجنة قضائية مشكلة من وزارة العدل قرارًا بالتحفظ على أموال وممتلكات رئيس شركة جهينة، بسبب صلاته بجماعة الإخوان الإرهابية والمحظورة بأمر القضاء المصري.