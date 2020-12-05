زلزال قوي يضرب ساحل أنطاليا في تركيا

السبت 05/ديسمبر/2020 - 03:43 م
زلزال - أرشيفية
زلزال - أرشيفية
وكالات
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ضرب زلزال، بقوة 5.2 درجة السواحل التركية، قبالة ولاية أنطاليا جنوبي البلاد، حسبما أفادت مؤسسة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".

 

وكانت السلطات التركية، أعلنت ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب مدينة إزمير إلى 115، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

 

وقد ارتفع عدد قتلى الزلزال القوي الذي ضرب مدينة إزمير غربي البلاد، إلى 102 قتلى، بحسب ما ذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد).

 

 وأشارت إدارة الكوراث التركية، إلى أن هذا أكبر عدد من القتلى يسقط جراء زلزال في تركيا منذ ما يقرب من 10 سنوات.

 

وكشفت إدارة الكوراث التركية، أن عدد المصابين جراء الزلزال بلغ 994، منهم 847 غادروا المستشفيات، فيما يواصل 147 آخرون تلقي الرعاية الصحية اللازمة.

 

وأوضحت أن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت جارية في 5 مبان بالولاية، فيما استكملت فرق الإنقاذ والبحث عملها في 12 بناية.

 

وضرب زلزال يوم الجمعة الماضي بلغت قوته 6.6 درجة، ساحل قضاء "سيفري حصار" (سيفريهيسار) بولاية إزمير غربي البلاد.


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