أرتيتا: توتنهام يستحق صدارة البريميرليج

أثنى ميكيل ارتيتا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي أرسنال الإنجليزي على فريق توتنهام والذي أكد أنه يستحق موقعه في صدارة البريميرليج لكن من السابق لأوانه التأكيد على أنه منافس فعلي على لقب البطولة في الوقت الحالي.

ولم يعرف توتنهام هوتسبير، الذي يقوده المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو، طعم الهزيمة منذ الجولة الافتتاحية لموسم الدوري الممتاز وأمامه فرصة للتفوق بفارق 11 نقطة على منافسه آرسنال، إذا فاز في المواجهة التي ستجمع بينهما غدا الأحد.

وقال أرتيتا للصحفيين، قبل القمة اللندنية: "أعتقد أنه من السابق لأوانه خلال هذه المرحلة، الجزم بأن فريقا ما مرشح للفوز باللقب أم لا".