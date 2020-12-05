أرتيتا: توتنهام يستحق صدارة البريميرليج

السبت 05/ديسمبر/2020 - 03:32 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

أثنى ميكيل ارتيتا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي أرسنال الإنجليزي على فريق توتنهام والذي أكد أنه يستحق موقعه في صدارة البريميرليج لكن من السابق لأوانه التأكيد على أنه منافس فعلي على لقب البطولة في الوقت الحالي.

ولم يعرف توتنهام هوتسبير، الذي يقوده المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو، طعم الهزيمة منذ الجولة الافتتاحية لموسم الدوري الممتاز وأمامه فرصة للتفوق بفارق 11 نقطة على منافسه آرسنال، إذا فاز في المواجهة التي ستجمع بينهما غدا الأحد.

وقال أرتيتا للصحفيين، قبل القمة اللندنية: "أعتقد أنه من السابق لأوانه خلال هذه المرحلة، الجزم بأن فريقا ما مرشح للفوز باللقب أم لا".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

توتنهام الدوري الإنجليزي الممتاز ارتيتا

أخبار تهمك

خاص| رفض عودة أحمد جمال لقناة الزمالك.. واقتراح بشأن تواجد إبراهيم عبد الجواد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

منذ يومين

الاتحاد السكندري يتعاقد مع الجامايكي روماريو وليامز

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وقف برنامج "صبايا الخير" وريهام سعيد من جديد تعرف علي التفاصيل!

منذ ساعة و 8 دقيقة

عمرو جمال يتحدى الأهلي قبل نهائي كأس مصر

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. الزمالك يستهدف الحصول على مُحترف جديد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

جلسة حاسمة تقرب الزمالك من ضم نجم وادي دجلة

منذ ساعة و 24 دقيقة

الأهلي يعرض 500 ألف دولار على نجمه من أجل الرحيل

منذ حوالي 12 ساعة

ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل

منذ حوالي 20 ساعة

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش والقنوات الناقلة

منذ أقل من ساعة

جامعة الأزهر تنعي الدكتور طه حبيشي

منذ ساعة و نصف

الزمالك يضع الرتوش الأخيرة لإتمام صفقة جديدة

منذ ثلث ساعة

عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

منذ ساعة الا ربع

تامر عبد الحميد يتبرأ من تغريدة دعم رئيس الزمالك السابق

منذ أقل من نصف ساعة

انفراجة جديدة في مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. أرسنال يحدد خليفة أوناي إيمري

مانشستر يونايتد ضد توتنهام.. مورينيو يسعى لإسقاط سولشاير في الأولدترافورد

هل يحقق أرتيتا انتصاره الأول مع أرسنال ضد مان يونايتد ؟

أرسنال وتوتنهام يرغبان في ضم نجم منتخب المغرب

مورينيو يوجه انتقاد عنيف لحكام مباراة ليفربول و توتنهام

موعد مباراة أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد اليوم الأحد 16/2/2020 في الدوري الإنجليزي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:09 م

عاجل.. وقف برنامج "صبايا الخير" وريهام سعيد من جديد تعرف علي التفاصيل!

عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

03:32 م

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

09:30 ص

خاص| رفض عودة أحمد جمال لقناة الزمالك.. واقتراح بشأن تواجد إبراهيم عبد الجواد

01:22 م

عاجل.. الزمالك يستهدف الحصول على مُحترف جديد

11:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم