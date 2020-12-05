مفاجأة.. الأهلي يدرس دعوة رئيس الزمالك لاحتفالية مرور 20 عاما على لقب نادي القرن

يترقب مسئولو النادي الأهلي مصير الاحتفال بمرور 20 عاما على التتويج بلقب نادي القرن والذي تقرر إقامته بشكل مبدئي يوم 20 ديسمبر المقبل بأحد فنادق القاهرة.





وكانت الشركة الراعية للأهلي قد اقترحت إقامة هذا الحفل في ضوء الأجواء التي يعيشها النادي حاليا بعد التتويج ببطولة الدوري ودوري أبطال أفريقيا.





ويحسم مسئولو الأهلي مصير الحفل خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع الجهات الأمنية ووزارة الشباب والرياضة بعد قرارها الأخير بإلغاء الجمعيات العمومية بسبب كورونا.





ووضع الأهلي خطة متكاملة لتطبيق الاجراءات الاحترازية في الحفل لكنه يترقب الموقف النهائي حتى لا يسبب الحفل غضب أي جهة.





واقترح أحد مسئولي الأهلي توجيه دعوة لرئيس الزمالك المستشار أحمد البكري في ضوء العلاقة الجيدة التي تربطه بمسئولي الأهلي لكن الأمر لم يأخذ حيز التنفيذ بعد انتظارا لما تسفر عنه الأيام المقبلة.













