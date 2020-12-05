هزة أرضية تضرب لبنان

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم السبت، بأن هزة أرضية ضربت لبنان، شعر بها سكان المناطق الساحلية ووصلت ارتداداتها إلى المناطق الداخلية.

وفي وقت سابق، أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، نقلًا عن المسؤول في المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية، رشيد جمعة، وقوع هزة أرضية، بقوة 4.3 على مقياس ريختر، مركزها في البحر الأبيض المتوسط، وقد شعر بها سكان لبنان وفلسطين.

ووقعت الهزة أرضية بقوة 4.3 على مقياس ريختر، عند الساعة 6:53 دقيقة، صباح اليوم الخميس، في البحر الأبيض المتوسط، قبالة فلسطين المحتلة، على بعد حوالى 60 كيلومترا من الناقورة، وشعر بها سكان بيروت".

وقد أفادت قناة روسيا اليوم، بأن هزة أرضية ضربت منطقة حيفا بقوة 3.8 على مقياس ريختر، وشعر بها سكان الشمال.

وشعر سكان بعض المدن العراقية والسورية والفلسطينية واللبنانية، بالهزات الارتدادية للزلزال الذي ضرب نهاية يناير الماضي مدينة ألازيغ بشرقي تركيا وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات.