موعد مباراة برشلونة وقادش في الدوري الإسباني

السبت 05/ديسمبر/2020 - 03:27 م
برشلونة
برشلونة
أحمد عصام
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يلتقي فريق برشلونة مع نظيره قادش، اليوم السبت في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني.

وستقام المباراة بين برشلونة وقادش في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وفاز البارسا في مواجهته الماضية بالليجا على حساب اوساسونا، بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو.

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