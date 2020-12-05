موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش والقنوات الناقلة

يلتقي النادي الأهلي، مع منافسه طلائع الجيش، اليوم السبت 5 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات نهائي كأس مصر.





وستقام المباراة بين النادي الاهلي وطلائع الجيش في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.





القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش





وتنقل مباراة الأهلي وطلائع الجيش عبر قناة أون تايم سبورت اتش دي 1 بتعليق بلال علام.





وقد توج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا في الفترة الأخيرة على حساب نادي الزمالك، وذلك بعد الفوز عليه في المباراة النهائية بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.





يذكر أن المارد الأحمر قد صعد لهذا الدور بعد الفوز على الاتحاد السكندري 2-1 بنصف النهائي، بينما أطاح طلائع الجيش بنادي الزمالك.



