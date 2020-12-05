موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش والقنوات الناقلة

السبت 05/ديسمبر/2020 - 03:30 م
الاهلي
الاهلي
أحمد عصام
Advertisements
يلتقي النادي الأهلي، مع منافسه طلائع الجيش، اليوم السبت 5 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات نهائي كأس مصر.

وستقام المباراة بين النادي الاهلي وطلائع الجيش في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش

وتنقل مباراة الأهلي وطلائع الجيش عبر قناة أون تايم سبورت اتش دي 1 بتعليق بلال علام.

وقد توج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا في الفترة الأخيرة على حساب نادي الزمالك، وذلك بعد الفوز عليه في المباراة النهائية بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

يذكر أن المارد الأحمر قد صعد لهذا الدور بعد الفوز على الاتحاد السكندري 2-1 بنصف النهائي، بينما أطاح طلائع الجيش بنادي الزمالك.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موعد مباراة الاهلي وطلائع الجيش كاس مص دوري ابطال افريقيا

أخبار تهمك

عمرو جمال يتحدى الأهلي قبل نهائي كأس مصر

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. الزمالك يستهدف الحصول على مُحترف جديد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

منذ 42 دقيقة

خاص| رفض عودة أحمد جمال لقناة الزمالك.. واقتراح بشأن تواجد إبراهيم عبد الجواد

منذ ساعتين و 52 دقيقة

الأهلي يعرض 500 ألف دولار على نجمه من أجل الرحيل

منذ حوالي 12 ساعة

ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. وقف برنامج "صبايا الخير" وريهام سعيد من جديد تعرف علي التفاصيل!

منذ ساعة

جلسة حاسمة تقرب الزمالك من ضم نجم وادي دجلة

منذ ساعة و 20 دقيقة

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش والقنوات الناقلة

منذ ساعة الا ربع

الاتحاد السكندري يتعاقد مع الجامايكي روماريو وليامز

منذ أقل من ساعة

جامعة الأزهر تنعي الدكتور طه حبيشي

منذ ساعة و نصف

الزمالك يضع الرتوش الأخيرة لإتمام صفقة جديدة

منذ ربع ساعة

انفراجة جديدة في مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إضاءة برج خليفة بشعار صندوق تحيا مصر

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

منذ يومين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:09 م

عاجل.. وقف برنامج "صبايا الخير" وريهام سعيد من جديد تعرف علي التفاصيل!

عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

03:32 م

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

09:30 ص

خاص| رفض عودة أحمد جمال لقناة الزمالك.. واقتراح بشأن تواجد إبراهيم عبد الجواد

01:22 م

عاجل.. الزمالك يستهدف الحصول على مُحترف جديد

11:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم