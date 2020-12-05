الاتحاد السكندري يتعاقد مع الجامايكي روماريو وليامز

السبت 05/ديسمبر/2020 - 03:22 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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 نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة حمد مصيلحى فى أتمام التعاقد مع المهاجم الدولي روماريو وليامز لاعب منتخب جامايكا مواليد 1994 " 26 عام "  وطوله 1.80م  حيث شارك اللاعب مع منتخب بلاده في 13 مباراة دولية خلال مسيرته ، و سبق له تمثيل العديد من الأندية الأمريكية " أتلانتا يونايتد "و" كولومبوس كرو "و أخيراً نادى " ميامي" الذى سجل معه " روماريو8 أهداف الموسم الماضى ، و وقع اللاعب على عقد أنضمامه لصفوف زعيم الثغر و الذى يمتد لموسمين.

 و جاء التعاقد مع المهاجم الدولى في إطار حرص مجلس إدارة النادى على تدعيم فريق الكرة بعناصر مميزه و خاصة فى مركز خط الهجوم ، و ذلك عقب التواصل و إنهاء المفاوضات مع وكيل اللاعب الكابتن بلال نظير الذى أكد على وصول اللاعب للاراضى المصرية الأسبوع القادم .

 

و أشاد حسام حسن المدير الفني و  إبراهيم حسن مدير الكرة بقدرات اللاعب الفنية و البدنية من  سرعة و قوة تسديد ولمسة هداف ، و هي الإمكانات التي يتطلبها هذا المركز ، و أعتبره " العميد " إضافة قوية لخط هجوم زعيم الثغر  خلال المرحلة المقبلة،  و قد أتم إجراءات قيد اللاعب إيهاب جابر مدير شئون اللاعبين

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