نائب محافظ الإسكندرية تفتتح وحدة العناية المركزة لمصابي كورونا بمستشفى الحميات (صور)

السبت 05/ديسمبر/2020 - 03:18 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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افتتحت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، وحدة العناية المركزة لخدمة الأمراض المعدية ومصابي كورونا بمستشفى حميات الإسكندرية، وذلك بعد تطوير الوحدة وتحويلها إلى غرفة عناية شاملة بتكلفة حوالي مليون ونصف جنية دعما من المجتمع المدني.

جاء ذلك في إطار المبادرات التي أطلقتها المحافظة لتطوير القطاع الصحي ودعم المستشفيات والأطقم الطبية بالأجهزة والاحتياجات اللازمة.

وأوضحت عازر أن وحدة العناية المركزة تضم 5 غرف للعناية شاملة معدات طبية متطورة بما في ذلك أجهزة تنفس صناعي لكل غرفة، وأجهزة تعقيم وشاشات قياس ضغط الدم والتي من شأنها توفير الرعاية اللازمة للحالات المتطورة من فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى غرفة حضانة للأطفال الرضع إذا تم استقبال حالة كورونا في حالة وضع.

وأشادت عازر بمجهودات المجتمع المدني ومشاركتهم في دعم القطاع الطبي بالإسكندرية. موجهة الشكر لجميع من ساهم ومد يد العون في سد العديد من الاحتياجات الطبية المتواجدة بالمستشفيات.

جاء ذلك بحضور، الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة لشئون التدريب والتعليم الطبي ومدير إدارات الحميات بالوزارة، والدكتورة أمل البرنس مديرة المستشفى.
نائب محافظ الإسكندرية تفتتح وحدة العناية المركزة لمصابي كورونا بمستشفى الحميات (صور)
نائب محافظ الإسكندرية تفتتح وحدة العناية المركزة لمصابي كورونا بمستشفى الحميات (صور)
نائب محافظ الإسكندرية تفتتح وحدة العناية المركزة لمصابي كورونا بمستشفى الحميات (صور)
نائب محافظ الإسكندرية تفتتح وحدة العناية المركزة لمصابي كورونا بمستشفى الحميات (صور)

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