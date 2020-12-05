"الفجر" داخل مدينة العلمين الجديدة.. الانتهاء 30% من المرحلة الأولى و15 برج سكني فندفي (صور)

مدينة العلمين الجديدة هي أرض السحر والجمال، وأخذت اللقب مبكرًا بأنها المدينة العالمية على أرض مصرية عقب وضع المخطط الاستراتيجي لها ببنائها بنظام التقنية الحديثة للجيل الرابع، وبناء أبراج شاهقة عالمية، وتميزها بالمدن الثقافية والتراثية والرياضية التي ستحتويها، وإطلالتها على ساحل البحر الأبيض المتوسط.





"الفجر" قام بزيارة مدينة العلمين الجديدة، للتعرف على أخر الاستثمارات بداخلها ونسبة التنفيذ وحجز الوحدات السكنية المطروحة.





مدينة العلمين

فمدينة العلمين تقع على مساحة 48 ألف فدان، وقد بلغت حجم الاستثمارات بداخلها حتى شهر ديسمبر من نهاية العام الجاري 240 مليار جنيه وفق التعاقدات الفعلية، كما أنه يتم بنائها بعمالة مصرية خالصة بقوة 65 ألف عمالة مباشرة، وقد تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بنسبة 30%.





المدينة تنقسم إلى 25 مستوى بتقدير 50 ألف وحدة سكنية، لكي تناسب كافة المستويات والطبقات المجتمعية، ويبدأ المستوى الأول"الاسكان الإجتماعي المميز" بسعر 4ألاف و820 جنيه للمتر بقيمة 180 ألف للوحدة السكنية بمتوسط 100 متر، وقد تم طرح ألف و980 وحدة سكنية وقد تم حجزهم من خلال الموقع الإلكتروني بالكامل في 26 دقيقة، وذلك وفق تصريح المهندس أسامة عبد الغني مدير جهاز مدينة العلمين الجديدة.





كما أن المستوى الثاني هو مشروع"سكن مصر" بسعر 8ألاف جنيه للمتر، ثم مشروع"الداون تاون" السكني بسعر 17 ألف جنيه للمتر، وقد تم بيع الأخير بالكامل في ثلاثة أيام.





أما الحي اللاتيني الذي يعد أفخم المشروعات السكنية بمدينة العلمين الجديدة مازال قيد التسعير.





الأبراج الشاهقة

وقد رصدت "الفجر" انتهاء أعمال التنفيذ من بناء الهيكل الخرساني المكون من 15 برج على ارتفاعات 37 طابق بتكلفة 38 مليار جنيه، ويعد هذا المشروع من أكبر الأبراج السكنية بإدارة فندقية على مستوى البحر المتوسط بعد دولة إسبانيا.





وصعدت عدسة "الفجر" إلى أعلى طابق في الأبراج الشاهقة لمشاهدة أعمال الإنشاءات التي تنفذها العمالة المصرية على قدم وساق، مؤكدين على الإلتزام الكامل بمعايير الحماية والأمان للعاملين.





المدينة الثقافية

وتتميز مدينة العلمين الجديدة بعدد من المشروعات الثقافية والتعليمية البراقة والجاذبة للمصريين والوافدين، ويأتي على رأسها إنشاء المدينة الثقافية والمخطط إنشاءها على مساحة 260 فدان تتضمن مبنى دار الأوبرا، مسجد، كاتدرائية، مجمع سينمات، ومتاحف، بإجمالي تكلفة 8 مليار جنيه.





وتم الإنتهاء من تنفيذ كافة الخرسانات وجاري إكمال باقي الإنشاءات.





كورنيش العلمين

كما أن كورنيش العلمين من أهم نقاط الجذب داخل المدينة الذي سيكون على مساحة طول 14 كيلو متر، وقد تم الانتهاء من 7 كيلو مترات، وجاري العمل على باق الكورنيش.





سياحة اليخوت ورياضة أولومبية

واستغلالًا للموقع الجذاب لكورنيش العلمين فأنه سيتم وضع المدينة على خريطة سياحة اليخوت العالمية، حيث سيتم إنشاء مينائين لليخوت بتفاوت الأحجام على حسب اختلاف الأعماق البحرية، كما يستهدف جعل المدينة مركزًا من مراكز رياضة التجديف.





كما أنه سيتم مدينة رياضية أولومبية كاملة على أرض العلمين الجديدة، لاستقطاب كل الدول الأوروبية لإقامة انشطة رياضية على أرض العلمين، واستغلال منطقة البحيرات والتي أقيمت على مساحة ألف متر، كما سيتم إنشاء فرع لنادي سموحة.





مشروعات تعليمية

وتضم مدينة العلمين الجديدة خمس جامعات، وقد تم الانتهاء وتشغيل الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، جامعة العلمين الدولية، ويتبقى جامعة السياحة والضيافة المتخصصة في السياحة، وجامعتين خاصيتين.





6 فنادق

وتضم المدينة 6 فنادق عالمية تكون من معالم الجذب السياحي أبرزهم فندق الماسة الذي تم الانتهاء منه، وفندقين القوات المسلحة.





القطاع الصناعي

كما يوجد بالمدينة 4 ألاف فدان للقطاع الصناعي، سيتم تسليمهم للمطوريين الصناعيين، وسيتم العمل بداخلهم على كافة أنواع الصناعة النظيفة، شركات البتروكيماويات المرتبطة بحقول البترول.

شبكات الأمطار





وأفاد رئيس جهاز المدينة أنه تم بناء شبكات لأمطار والصرف الصحي بأعلى مستوى للطاقة الاستيعابية لتقدير حجم كمية الأمطار على منطقة الساحل الشمالي منذ 40 عامًا مضى، وأن قطر شبكات تصريف الأمطار يقدر بـ2 متر وربع.





وأن شبكات الصرف الصحي وصرف الأمطار صممت مزدوجة على جانبي طرق المدينة، لتعادل شبكة تصريف الأمطار 3 أضعاف شبكة الصرف الصحي، مكملا أن هناك نظام خاص للاستفادة من مياة الأمطار لتحويلها لمحطة معالجة ثلاثية للاستفادة منها وضخها لعمليات الري.





إدارة التحكم

كما أن نظام إدارة المرافق الخاصة بالمدينة، يتم من إدارة وتحكم ومراقبة، يعمل بتقنية ال 4G بإدارة وتحكم إلكتروني بالكامل وبإشراف بشري فقط.





مياه الشرب

وعن محطة تحلية مياة الشرب فهي تستخرج نحو 150 ألف متر مكعب يوميا، بخزان يغذى مدينة العلمين بـ60 ألف متر مكعب يوميًا، وخزان آخر يغذي قرى الساحل الشمالى ب60 ألف متر مكعب فى اليوم الواحد، وذلك لخدمة مليون نسمة طبقا للمعدلات الدولية بحلول عام 2025، و4 مليون نسمة في عام 2030.





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