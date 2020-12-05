الإمارات تسجل 1,214 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 05/ديسمبر/2020 - 03:11 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة الإماراتية، 1,214 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 175,276 حالة.

 

وقد أجرت الصحة الإماراتية، 83,146 فحصاً جديداً لرصد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

 

وقد أعلنت الصحة الإماراتية، عن وفاة 3 مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 589 حالة.

 

وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أعربت عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

 

وأكدت الصحة الإماراتية، شفاء 670 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 158,498 حالة.

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