الإمام الأكبر ينعى العالم الجليل طه حبيشي: انطفأ مصباح منير من مصابيح العلم

السبت 05/ديسمبر/2020 - 03:09 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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نعى فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره- صديقه وزميله العزيز، فقيد العلم والعلماء، العالم الجليل الأستاذ الدكتور طه الدسوقي حبيشي، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، والذي وافته المنية اليوم السبت.

واكد الإمام الأكبر أن الفقيد الراحل فارقنا إلى دار الحق وبقي بيننا علمه ومحاضراته ودروسه في رحاب الجامع الأزهر والجامعة والمحافل العلمية، وبموته انطفأ مصباح منير من مصابيح العلم، تاركًا خلفه إرثًا كبيرًا ومسيرة علمية عامرة بالبذل والجهد والعطاء وخدمة رسالة الإسلام، أثرت كتبه ومؤلفاته المكتبة العلمية، وانتشرت محاضراته عبر الإنترنت لينهل منها طلاب العلم والمعرفة من كل مكان.

ويتقدم الإمام الأكبر بخالص العزاء في وفاة واحدٍ من أكابر علماء الأزهر الأجلاء المدافعين عن الإسلام ومذهب أهل السنة والجماعة، إلى أسرة الفقيد الراحل وتلاميذه ومحبيه وكل أهل العلم، سائلًا المولى -عز وجل- أن يسكنه فسيح جناته ويرزقنا وأهله الصبر والسلوان. {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}.

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