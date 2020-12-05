خاص.. "الفجر الفني" يكشف تفاصيل أغنية ختام مهرجان القاهرة السينمائى

السبت 05/ديسمبر/2020 - 03:05 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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علم "الفجر الفني"، أن  الفنانة السورية الأرمينية لينا شاماميان، قامت بتسجيل أغنية خاصة لختام مهرجان 'القاهرة السينمائي' ويقوم بتلحينها شريف مصطفي ومن المقرر أن يتم تقديم أغنية أخري أيضا تعد مفاجأة في ختام المهرجان.


من ناحية أخري تستعد لإحياء أولى حفلاتها الغنائية في مصر بعد غياب 6 سنوات، تطل خلالها على مسرح الزمالك في القاهرة، وذلك في تمام الثامنة مساء الجمعة 18 ديسمبر.


وانطلقت عروض المهرجان بداية من الخميس 3 ديسمبر في قاعات دار الأوبرا المصرية منها المسرح الكبير، والمسرح الصغير، وسينما الهناجر، وفي قاعات سينما أوديون، حيث يعرض المهرجان 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



كان مهرجان القاهرة قد كشف عن أماكن ومواعيد بيع التذاكر وأسعارها، والبداية ستكون من مقر المهرجان الرئيسي بدار الأوبرا المصرية، حيث سيتم فتح شباك التذاكر يومي 1 و2 ديسمبر بدءًا من الساعة الحادية عشر صباحًا وحتى الثالثة والنصف عصرا، على أن يتم تغيير مواعيد عمل شباك التذاكر باقي أيام المهرجان ليبدأ من الحادية عشر صباحا وحتى العاشرة والنصف مساء، حيث حدد المهرجان سعر التذكرة العادية 35 جنيها.



وفي سينما أوديون، يفتح شباك التذاكر بدءًا من 3 وحتى 9 ديسمبر من الساعة الثانية عشر ظهرا حتى الحادية عشر مساء، ويبدأ سعر التذكرة من 35 جنيها، أما الجلسات النقاشية والمحاضرات التي تقام ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، فتصل قيمة تذاكرها إلى 40 جنيها.



ويشدد مهرجان القاهرة السينمائي، على أنه سيتم تنفيذ بروتوكول فيروس كورونا بمنتهى الحزم، حيث يلتزم المهرجان بتطهير جميع القاعات قبل كل عرض، مع الالتزام بنسبة إشغال لا تتجاوز 50%، مع وضع علامات لتسهيل التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى قياس درجة الحرارة، والالتزام بأقنعة الوجه.

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