تامر عاشور يشوق جمهوره بصورة جديدة من الستديو

السبت 05/ديسمبر/2020 - 03:04 م
بوابة الفجر
نور طلعت
Advertisements
شوق الفنان تامر عاشور،جمهوره بصورة جديدة أثناء عمله وهو بإحدى الستديوهات وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير بـ"إنستجرام".


وانهالت التعليقات على المنشور من قبل جمهوره ومتابعيه وبدء الجميع يتساءل عن موعد طرح ألبومه الجديد.
جدير بالذكرأن تامر عاشور، يستعد لطرح أغنية جديدة تحمل اللون"الدرامي" وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات"يوتيوب".


الأغنية من كلمات أحمد المالكي، ألحان محمدي، وتوزيع أحمد أمين.

أخبار تهمك

تامر عبد الحميد يتبرأ من تغريدة دعم رئيس الزمالك السابق

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. وقف برنامج "صبايا الخير" وريهام سعيد من جديد تعرف علي التفاصيل!

منذ ساعة و 7 دقيقة

خاص| رفض عودة أحمد جمال لقناة الزمالك.. واقتراح بشأن تواجد إبراهيم عبد الجواد

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

منذ يومين

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش والقنوات الناقلة

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يعرض 500 ألف دولار على نجمه من أجل الرحيل

منذ حوالي 12 ساعة

جلسة حاسمة تقرب الزمالك من ضم نجم وادي دجلة

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. الزمالك يستهدف الحصول على مُحترف جديد

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يضع الرتوش الأخيرة لإتمام صفقة جديدة

منذ 19 دقيقة

ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل

منذ حوالي 20 ساعة

جامعة الأزهر تنعي الدكتور طه حبيشي

منذ ساعة و نصف

عمرو جمال يتحدى الأهلي قبل نهائي كأس مصر

منذ ساعتين و 17 دقيقة

الاتحاد السكندري يتعاقد مع الجامايكي روماريو وليامز

منذ أقل من ساعة

عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

منذ ساعة الا ربع

انفراجة جديدة في مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:09 م

عاجل.. وقف برنامج "صبايا الخير" وريهام سعيد من جديد تعرف علي التفاصيل!

عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

03:32 م

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

09:30 ص

خاص| رفض عودة أحمد جمال لقناة الزمالك.. واقتراح بشأن تواجد إبراهيم عبد الجواد

01:22 م

عاجل.. الزمالك يستهدف الحصول على مُحترف جديد

11:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم