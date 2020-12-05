تامر عاشور يشوق جمهوره بصورة جديدة من الستديو







وانهالت التعليقات على المنشور من قبل جمهوره ومتابعيه وبدء الجميع يتساءل عن موعد طرح ألبومه الجديد.

جدير بالذكرأن تامر عاشور، يستعد لطرح أغنية جديدة تحمل اللون"الدرامي" وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات"يوتيوب".





الأغنية من كلمات أحمد المالكي، ألحان محمدي، وتوزيع أحمد أمين.





شوق الفنان تامر عاشور،جمهوره بصورة جديدة أثناء عمله وهو بإحدى الستديوهات وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير بـ"إنستجرام".