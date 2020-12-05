توزيع المظاريف الخاصة بانتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب على القضاة

السبت 05/ديسمبر/2020 - 03:03 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قال مصدر قضائي إن الهيئة العليا للانتخابات بدأت توزيع المظاريف الخاصة بالعملية الانتخابية للمستشارين لعدد 244 لجنة فرعية في جنوب القاهرة.

وتجرى جولة الإعادة بالمرحلة الثانية في 13 محافظة هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء.

وحسمت القائمة الوطنية من أجل مصر مقاعد قطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وقطاع شرق الدلتا ومخصص لهما 142 مقعدا، ولم تحسم أي محافظة من المحافظات الـ13 جميع مقاعدها من الجولة الأولى بالنظام الفردي.


وحسم من الجولة الأولى 41 مقعدا من أصل 142 مقعدا بنظام الفردي وتبقى 101 مقعد تجرى عليهم الانتخابات الإعادة بين 202 مرشح في أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر في الداخل.

وتتمثل المقاعد التى حسمت فى 4 محافظات هى القاهرة والقليوبية وبورسعيد وجنوب سيناء حيث جاء فى محافظة القاهرة 19 دائرة بإجمالى 31 مقعدا فرديا تم حسم 13 دائرة منها بعدد 24 مقعدا وتبقى 7 مقاعد موزعين كالتالى: مقعد فى الزيتون ومقعد فى حدائق القبة ومقعد فى اول مدينة نصر ومقعد فى المرج ومقعد فى البساتين ومقعدين فى حلوان المخصصة لها بالنظام الفردى.

فى محافظة القليوبية بها 6 دوائر بإجمالى 16 مقعدا فرديا تم حسم 5 دوائر وتبقى مقعد واحد من أصل ثلاثة مقاعد مخصصة لدائرة قليوب، وفى محافظة بورسعيد بها دائرتين بإجمالى مقعدين مقعدا فردى تم حسم دائرة واحدة وهى دائرة الزهور وتبقى مقعد واحد بدائرة بورفؤاد، وفى محافظة جنوب سيناء بها دائرتين بإجمالى مقعدين فردى تم حسم منها مقعد بدائرة أول شرم الشيخ ومتبقى مقعد بدائرة الطور.

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