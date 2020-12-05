ليفاندوفسكي يختار أهدافه المفضلة بقميص بايرن

السبت 05/ديسمبر/2020 - 03:02 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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كشف روبيرت ليفاندوفسكي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ عن أهدافه المفضلة بقميص البافاري خلال السنوات الستة التي لعبها في الدوري الألماني.

 وكان ليفا قد نجح في تسجيل 261 هدفًا خلال مشاركته في 303 مباريات بمختلف البطولات حتى الآن  منذ إنضمامه للعملاق الألماني في عام 2014.

وجاء اختيار ليفاندوفسكي الأول مفاجئًا للجميع، حيث فضل هدفه في مباراة ودية ضد دويسبورج عام 2014، والذي كان أول هدف له بقميص البايرن.

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ليفاندوفسكي بايرن ميونخ الدوري الألماني

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