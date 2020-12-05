جلسة حاسمة تقرب الزمالك من ضم نجم وادي دجلة

فتحت اللجنة المعينة والمسؤولة عن إدارة نادي الزمالك باب المفاوضات مع مجلس إدارة نادي وادي دجلة من أجل ضم محمد عبد العاطي لاعب الفريق الدجلاوي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأكد مصدر مطلع بالنادي الأبيض بأن اللجنة طلبت التعاقد مع محمد عبدالعاطي لاعب فريق وادي دجلة على سبيل الإعارة لمدة موسم، مقابل إعارة الثنائي مصطفى فتحي وكريم بامبو بنفس المدة دون دفع أي مقابل مادي من الأبيض.





وأضاف المصدر الذي رفض الإفصاح عن نفسه بأن نادي وادي دجلة تحفظ على طلب نادي الزمالك بخصوص استعارة عبد العاطي لمدة موسم، حيث طلب شراء اللاعب بشكل نهائي مقابل مبلغ مالي واستعارة كريم بامبو.





وتابع المصدر ذاته بأن سيتم عقد جلسة خلال الساعات القليلة المقبلة بين مسؤولي الناديين من أجل حسم الصفقة والاتفاق على كافة الأمور الخاصة بين الطرفين



