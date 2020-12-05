وزير القوى العاملة يكشف تفاصيل مشاركته في حفل زفاف جماعي.. ووصيته للعرسان (فيديو)

السبت 05/ديسمبر/2020 - 02:56 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه شارك في حفل زفاف جماعي للأيتام في أسوان، وذلك خلال زيارته للمحافظة، لافتا إلى أن حفل الزفاف الجماعي يأتي ضمن مبادرة "فرحة عمري". 

وأشار "سعفان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 1"، اليوم السبت، إلى أن محافظ أسوان شارك معه في حفل الزفاف، وكانوا وكيلين للعرائس، لافتا إلى ان فرحة الفتيات كانت رائعة، مضيفا أنه أوصى العرسان على العرائس، والعكس، وطالبهم أن يكونوا حريصين على بعض.

وأضاف وزير القوى العاملة، أنه أكد عليهم أن يكونوا بجانب بعض في كل المواقف التي سيمروا بها.

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