66 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا حول العالم

السبت 05/ديسمبر/2020 - 02:51 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أفادت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء، بأن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم إلى 65 مليوناً و925 ألفا و374 حالة، حتى الساعة الثامنة صباحا حسب التوقيت العالمي الموحد (يو.تي.سي) اليوم السبت، وفقا

 

وكانت حصيلة الوفيات الناجمة عن كوفيد19- الذي يسببه فيروس كورونا، بلغت مليونا و519 ألفاً و50 حالة.

 

وووفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز، تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا والمكسيك وألمانيا وبولندا وإيران وبيرو.

 

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

 

ويذكر أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.


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