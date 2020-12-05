مسئولو وزارة الإسكان يتفقدون أعمال تنفيذ نادي رياضى بمدينة بدر

السبت 05/ديسمبر/2020 - 02:39 م
مسئولو وزارة الاسكان يتفقدون نادي رياضي ببدر
مسئولو وزارة الاسكان يتفقدون نادي رياضي ببدر
احمد الشيخ
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قام كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، يرافقه عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، بجولة تفقدية  لمتابعة أعمال إنشاء ناد رياضى على مساحة ١٠٦ آلاف م٢،  بمدينة بدر، وكذا التأكد من سير الاعمال طبقاً للجدول الزمني المخطط للمشروع.

وطالب كمال بهجات الشركة المنفذة للمشروع  بسرعة إنهاء الأعمال، حيث يعد المشروع من المشروعات الهامة لخدمة سكان مدينة بدر.

وأوضح  عمار مندور، أن النادي يعد أكبر مشروع ترفيهي بالمدينة،  ويقع بمنطقة النوادي بمركز المدينة، حيث قامت الشركة بصب القواعد العادية لمبني المطاعم والأسوار، وتبلغ تكلفة المشروع المتوقعه ١٥٨ مليون جنيه، ويحتوي النادي علي عدد (٢) حمام سباحة أوليمبي وأطفال، وملعبي كرة قدم أوليمبيين مزودين بمدرجات مغطاة وملعب خماسي، وملعبي تنس، وملعب متعدد الأغراض، وصالة ألعاب ومسرح مكشوف ومبني اجتماعي ومركز تجاري ومطاعم وكافيتريات، ومساحات خضراء متنوعة مزودة بكافة الاشجار والزهور.

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