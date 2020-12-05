اليوم.. محمد حفظي يفتتح معرض صور كواليس أفلام فيلليني بقاعة صلاح طاهر

السبت 05/ديسمبر/2020 - 02:39 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
Advertisements
يفتتح المنتج محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، في الخامسة والنصف من مساء اليوم، بقاعة صلاح طاهر، معرض الصور الخاص بكواليس أفلام المخرج الإيطالي الراحل فيدريكو فيلليني، للمصور الإيطالي الكبير ميمو كاتارينيتش، وذلك بالتعاون مع المركز الثقافي الإيطالي، ضمن احتفالية مهرجان القاهرة السينمائي بمئوية ميلاد فيلليني.


وعقب افتتاح المعرض، يتواصل احتفال المهرجان بفيلليني، بعرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للفيلم الوثائقي "أرواح فيلليني" في السادسة والنصف من مساء اليوم، بمسرح WE، وهو من إخراج أنسيلما ديل أوليو، من إنتاج إيطاليا، فرنسا، بلجيكا.


ويبدأ المهرجان من غدا عرض نسخ مرممة لأربعة من أشهر أفلام فيلليني ضمن الاحتفال بمئوية ميلاده، هي؛ "ليالي كابيريا" عام 1957 ، و"الحياة الحلوة" عام 1960، و"½ 8" عام 1963، و"أرواح جولييت" عام 1965.


فيدريكو فيلليني، أحد أبرز المخرجين في تاريخ السينما، ولد في 20 يناير 1920 بمدينة ريميني بإيطاليا، وتوفي في روما، في 31 أكتوبر 1993 بعد إصابته بنوبة قلبية. بدأ في كتابة السيناريو، لمخرجين آخرين، منذ 1943 وحتى 1952.

أخبار تهمك

الأهلي يعرض 500 ألف دولار على نجمه من أجل الرحيل

منذ حوالي 11 ساعة

أليجري يكشف عن وجهته القادمة

منذ 35 دقيقة

قاهر الزمالك أساسيا في تشكيل طلائع الجيش أمام الأهلي في نهائي كأس مصر

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. انفجار في خط وقود بأسيوط

منذ حوالي 12 ساعة

خاص| رفض عودة أحمد جمال لقناة الزمالك.. واقتراح بشأن تواجد إبراهيم عبد الجواد

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يستهدف نجم الإسماعيلي بصفقة تبادلية

منذ حوالي 14 ساعة

"دهس موظف بمحكمة وحشيش في السيارة".. تفاصيل جديدة حول حادث نجل وزير الاستثمار السابق

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يستهدف الحصول على مُحترف جديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إضاءة برج خليفة بشعار صندوق تحيا مصر

منذ حوالي 20 ساعة

انفراجة جديدة في مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

منذ حوالي 8 ساعات

«الأحوال المدنية» تحدد مدة صلاحية بطاقة الهوية

منذ 42 دقيقة

هادي خشبة يوجه تحذيرا للأهلي قبل نهائي الكأس

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

منذ يومين

ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل

منذ حوالي 19 ساعة

عمرو جمال يتحدى الأهلي قبل نهائي كأس مصر

منذ ساعة و 11 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 ص

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

خاص| رفض عودة أحمد جمال لقناة الزمالك.. واقتراح بشأن تواجد إبراهيم عبد الجواد

01:22 م

عاجل.. الزمالك يستهدف الحصول على مُحترف جديد

11:30 ص

انفراجة جديدة في مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

07:29 ص

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

02:56 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم