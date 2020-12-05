أليجري يكشف عن وجهته القادمة

السبت 05/ديسمبر/2020 - 02:36 م
اليجري
اليجري
وكالات
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كشف ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس الإيطالي السابق عن رغبته في تدريب أحد الأندية الإنجليزية خلال الفترة القادمة.

رشحت تقارير إعلامية في بريطانيا أليغري لتدريب مانشستر يونايتد وآرسنال الإنجليزيين، بينما ظل المدرب الإيطالي المخضرم بلا عمل منذ انفصاله عن يوفنتوس في نهاية موسم 2018-2019.

وفي مقابلة مع صحيفة تايمز البريطانية قال أليغري إنه يعمل على تحسين لغته الإنجليزية، ويتطلع إلى خوض تجربة أوروبية جديدة.

وأضاف: "أود خوض تجربة في الدوري الإنجليزي، في إيطاليا توليت تدريب ميلان لمدة أربعة أعوام، وأمضيت خمسة أعوام مع يوفنتوس، الآن أتوقع العمل من جديد في إيطاليا رغم صعوبة ذلك، أو في إنجلترا".

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