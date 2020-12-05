رونالدو يزين قائمة يوفنتوس لمواجهة تورينو

السبت 05/ديسمبر/2020 - 02:31 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
أعلن أندريا بيرلو، المدير الفني ليوفنتوس، قائمة فريقه لمباراة تورينو المقررة، اليوم السبت، في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

وشهدت اختيارات بيرلو تواجد كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا في الهجوم، بينما يتغيب ألفارو مواتا بسبب الإيقاف.

وجاءت قائمة يوفنتوس كاملة، كالآتي:

حراسة المرمى: تشيزني - بنسوليو - فرانكو.

الدفاع: دي ليخت - ساندرو - دانيلو - كوادرادو - بونوتشي - دراجوسين - فرابوتا.

الوسط: آرثر - رامزي - ماكيني - كييزا - رابيو - بنتانكور - برنارديسكي - بورتانوفا - كولوسيفسكي.

الهجوم: رونالدو - ديبالا - جراكا.

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إضاءة برج خليفة بشعار صندوق تحيا مصر

منذ حوالي 19 ساعة

"دهس موظف بمحكمة وحشيش في السيارة".. تفاصيل جديدة حول حادث نجل وزير الاستثمار السابق

منذ حوالي 17 ساعة

هادي خشبة يوجه تحذيرا للأهلي قبل نهائي الكأس

منذ ساعتين و 37 دقيقة

ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الزمالك يستهدف الحصول على مُحترف جديد

منذ حوالي 3 ساعات

مصر تنجح في إطلاق سراح الربان البحرى فاروق محمد عبدالعال

منذ حوالي 17 ساعة

عمرو جمال يتحدى الأهلي قبل نهائي كأس مصر

منذ 38 دقيقة

انفراجة جديدة في مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

منذ حوالي 7 ساعات

خاص| رفض عودة أحمد جمال لقناة الزمالك.. واقتراح بشأن تواجد إبراهيم عبد الجواد

منذ ساعة و 16 دقيقة

الأهلي يعرض 500 ألف دولار على نجمه من أجل الرحيل

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يستهدف نجم الإسماعيلي بصفقة تبادلية

منذ حوالي 14 ساعة

قاهر الزمالك أساسيا في تشكيل طلائع الجيش أمام الأهلي في نهائي كأس مصر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. انفجار في خط وقود بأسيوط

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يلجأ لدفع الدولارات للتخلص من المنبوذ

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

منذ يومين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 ص

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

خاص| رفض عودة أحمد جمال لقناة الزمالك.. واقتراح بشأن تواجد إبراهيم عبد الجواد

01:22 م

عاجل.. الزمالك يستهدف الحصول على مُحترف جديد

11:30 ص

انفراجة جديدة في مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

07:29 ص

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

02:56 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم