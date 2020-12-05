وفاة زوجة الشقيق الأصغر للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب

السبت 05/ديسمبر/2020 - 02:36 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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توفيت اليوم زوجة المرحوم الشيخ الطيب محمد الطيب، الشقيق الأصغر للإمام الأكبر شيخ الأزهر.

ولد الإمام الأكبر الدكتور أحمد محمد الطيب في 3 صفر 1365هـ الموافق 6 يناير1946م، بقرية القرنة الواقعة غرب مدينة الأقصر بجنوب مصر، من أسرة ينتهي نسبها إلى الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب وحفظ القرآن الكريم بكُتاب القرية في العاشرة من عمره، وتلقى تعليمه الأولي في معهدي إسنا وقنا الأزهريين، ثم التحق بكلية أصول الدين، حتى تخرج فيها بتفوق عام 1389هـ1969م.

حصل الإمام الأكبر على الدكتوراه عام 1397هـ1977م، ثم سافر إلى فرنسا لمدة 6 أشهر في مهمة علمية إلى جامعة باريس، في نهاية نفس العام.

تولى العديد من المناصب القيادية في الأزهر، فعين عميدًا لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بقنا عام1411هـ1990م، ثم عين مفتيا للديار المصرية عام1422هـ2002م، ورئيسًا لجامعة الأزهر عام 1424هـ2003م وتولي مهام مفتي الديار المصرية عام1422هـ2002م، وكان عمره وقتها 56 عامًا، وقد أصدر خلال فترة توليه الإفتاء حوالي 2835، فتوى مسجلة بسجلات دار الإفتاء المصرية، وظل في هذا المنصب حتى غرة شعبان 1424هـ27 سبتمبر2003م.

صدر قرار الجمهوري رقم (62) غرة شعبان 1424هـ 27 سبتمبر 2003 م بتعيينه رئيسًا لجامعة الأزهر، وفي عام 1431هـ 2010م تولى مشيخة الأزهر الشريف، ومازال قائمًا بمهام منصبه الجليل خير قيام.

شارك الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، في العديد من المؤتمرات واللقاءات الإسلامية والدولية نذكر منها:

- الملتقى الدولي التاسع عشر من أجل السلام، بفرنسا.

- المؤتمرالإسلامي الدولي حول حقيقة الإسلام ودوره في المجتمع المعاصر،الذي نظمته مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي في المملكة الأردنية الهاشمية.

- مؤتمر القمة للاحترام المتبادل بين الأديان، المنعقد في نيويورك جامعة هارفارد.

- مؤتمر الأديان والثقافات "شجاعة الإنسانية الحديثة"، والذي نظمته Universita Perucia بإيطاليا.

- مؤتمر الثقافة والأديان في منطقة البحر المتوسط، والذي نظمته الجامعة الثالثة بروما.

- المؤتمر العالمي لعلماء المسلمين بإندونيسيا، تحت شعار "رفع راية الإسلام رحمة للعالمين".

- ترأس وفدا من الصحافة ومجلس الشعب، لإجراء حوار مع البرلمان الألماني ووسائل الإعلام ومجلس الكنائس في ألمانيا.

- رأس الملتقى الأول والثاني والثالث، للرابطة العالمية لخريجي الأزهر.

- سافر إلى سويسرا، في مهمة علمية بدعوة من جامعة (نريبرج) لمدة 3 أسابيع من ( 4 شوال - 26 شوال1409هـ 9 - 31 مايو 1989م).

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