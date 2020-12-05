إندونيسيا تعلن وفاة 342 عاملا بقطاع الصحة بسبب كورونا

السبت 05/ديسمبر/2020 - 02:28 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في إندونيسيا، وفاة 342 على الأقل من العاملين بقطاع الصحة بسبب كوفيد -19 التي تعد واحدة من أكثر الدول تضررًا من فيروس كورونا المستجد في آسيا.

 

وأصدرت جمعية الأطباء في إندونيسيا، بيانًا قالت فيه إن هذا العدد يشمل 192 طبيباً و136 ممرضاً و14 طبيب أسنان، ودعت السكان إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقف انتشار الفيروس التاجي الذي أصاب بالفعل أكثر من 564 ألف شخصاً وتسبب في 17 ألفاً و479 وفاة في الأرخبيل.

 

وكانت السلطات الإندونيسية، لم تطبق أي إغلاق صارم وارتفعت الحالات اليومية في الأسابيع الأخيرة.

 

وقد أعلنت إدارة مكافحة الأمراض والوقاية منها بوزارة الصحة، في نوفمبر الماضي، أن السلطات تمكنت من ضمان توافر اللقاحات لـ 9.1 مليون شخص.

 

وتأمل الحكومة أن يحصل اللقاح الذي تطوره شركة الأدوية الصينية (Sinovac) على جميع الشهادات اللازمة بحلول نهاية يناير للاستخدام الطارئ.

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