وزير النقل: توسعة طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي كاملا 4 حارات بكل اتجاه

السبت 05/ديسمبر/2020 - 02:24 م
بوابة الفجر
كرستينا عياد
Advertisements

قام اليوم الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل بجولة تفقدية لمتابعة عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بدأها بتفقد أعمال تطوير طريق القاهرة الإسكندرية الذي يتم توسعته من شبرا حتى الإسكندرية ليكون 4 حارات بكل إتجاه لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة وتسهيل حركة تنقل المواطنين وتابع الوزير مشروع كوبري الشموت الذي يشمل إنشاء كوبري جديد باتجاه القاهرة ورفع كفاءة الكوبري الحالي باتجاه الإسكندرية ثم تفقد الوزير يرافقه نائب محافظ المنوفية أعمال تنفيذ كوبرى اجهور الرمل كوبري عرب الرمل العلوي ثم أعمال تنفيذ كوبرى طوخ طنبشا الذي يبلغ طوله 800 م وتكلفته 173.6 مليون جنيه وحيث بلغت نسبة تنفيذه الكلية 86.5% حيث( تم الانتهاء من اتجاه القاهرة إلى الإسكندرية بنسبة 100% وجاري العمل في الاتجاه من الإسكندرية إلى القاهرة حيث بلغت نسبة تنفيذه 73%)

وأكد وزير النقل على ضرورة أن يتم تنفيذ هذه الكباري وفقًا لمواصفات الجودة العالية مع تكثيف العمل على مدار الساعة لسرعة الإنجاز مع التنسيق المستمر مع المرور لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق بالتزامن مع تنفيذ الأعمال مشيرًا إلى أنه يتم انشاء 10 كباري علوية على امتداد طريق القاهرة الاسكندرية الزراعى وهي كباري ( الشرقاوية وقلما الذي تم الانتهاء من تنفيذه وتشغيله تجريبيا وعرب الرمل وطوخ طنبشا والروضة وكوبري جنبواى (صفط الحرية) و( دسونس أم دينار)، وكفر الدوار وكوبرى كوم إشو (كنج عثمان العلوى) دسونس الحلفاوية للمشاه ) لافتًا إلى أن هذه الكباري ستساهم في إلغاء التقاطعات السطحية لتحقيق سيولة مرورية بالطريق وإنهاء الإختناقات المرورية ومنع التكدس ومنع وقوع الحوادث المرورية بمناطق إقامة الكباري

كما تابع الوزير خلال الجولة اعمال تطوير المسافة من بنها حتى بركة السبع بطول 15 كم واعمال رفع كفاءة وصيانة عدد من القطاعات الأخرى بالطريق مثل المسافة من بركة السبع حتى طنطا بطول 22كم ووصلة دفرة بطول 28 كم حيث سيتم استخدام تقنية إعادة تدوير الأسفلت لمسافة 16كم باتجاه القاهرة في هذه الوصلة

و تفقد وزير النقل يرافقه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أعمال إنشاء مسار جديد لطريق طنطا السنطة زفتي ( مرحلة أولي ) في المسافة من مدينة طنطا حتي مدينة السنطة بطول 11 كم حيث يتم تنفيذ هذه المسافة بعدد 3 حارة مرورية لكل إتجاه وتنفيذ عدد ( 4 ) كباري حيث سيساهم الطريق في الربط بين محافظات الدقهلية والغربية والبحيرة والاسكندرية


بعد ذلك توجه الوزير لمتابعة أعمال رفع كفاءة طريق الباجور القناطر الخيرية بطول 33كم وتكلفة 138.6 مليون جنيه
بإستخدام تقنيات FDR لإعادة تدوير طبقات الأسفلت والأساس
حيث أشار الوزير إلى أن القيادة السياسية وجهت بالتوسع فى استخدام المعدات الحديثة لإعادة تدوير طبقات الرصف فى رفع كفاءة وصيانة الطرق لأهميتها فى استخدام ناتج كشط الأسفلت وتدويره مرة أخرى، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئى وتقليل التكلفة وسرعة إنجاز الأعمال بأعلى جودة مما يحقق وفر اقتصادي كبير وبأسرع معدلات تنفيذ، كما شدد الوزير على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل بالتزامن مع استمرار العمل في هذه المشروعات الهامة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير شبكة الطرق الحالية وخاصة طرق الدلتا بالتزامن مع تنفيذ المشروع القومي للطرق لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل حركة التجارة واستمرار تراجع معدلات الحوادث على الطرق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

"دهس موظف بمحكمة وحشيش في السيارة".. تفاصيل جديدة حول حادث نجل وزير الاستثمار السابق

منذ حوالي 17 ساعة

هادي خشبة يوجه تحذيرا للأهلي قبل نهائي الكأس

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عمرو جمال يتحدى الأهلي قبل نهائي كأس مصر

منذ 36 دقيقة

ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل

منذ حوالي 19 ساعة

انفراجة جديدة في مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

منذ حوالي 7 ساعات

مصر تنجح في إطلاق سراح الربان البحرى فاروق محمد عبدالعال

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إضاءة برج خليفة بشعار صندوق تحيا مصر

منذ حوالي 19 ساعة

قاهر الزمالك أساسيا في تشكيل طلائع الجيش أمام الأهلي في نهائي كأس مصر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. انفجار في خط وقود بأسيوط

منذ حوالي 12 ساعة

خاص| رفض عودة أحمد جمال لقناة الزمالك.. واقتراح بشأن تواجد إبراهيم عبد الجواد

منذ ساعة و 14 دقيقة

الأهلي يلجأ لدفع الدولارات للتخلص من المنبوذ

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

منذ يومين

الأهلي يعرض 500 ألف دولار على نجمه من أجل الرحيل

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الزمالك يستهدف الحصول على مُحترف جديد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يستهدف نجم الإسماعيلي بصفقة تبادلية

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

"سور جامعة المنوفية" مضمون جواب وزير النقل لـ"التعليم العالي"

وزير النقل يتابع مشروع رفع كفاءة طريق "بنها-المنصورة"

وزير النقل: إنهاء مشروع رفع كفاءة طريق بنها يونيو المقبل

رئيس الوزراء يتفقد عددا من كباري مشروع رفع كفاءة طريق بنها

تعرف على مشروع إنشاء كوبري قلما العلوي بطريق إسكندرية الزراعي

السيسي يوافق على إنشاء كباري خرسانية على المجاري المائية بديلة للمعديات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 ص

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

خاص| رفض عودة أحمد جمال لقناة الزمالك.. واقتراح بشأن تواجد إبراهيم عبد الجواد

01:22 م

عاجل.. الزمالك يستهدف الحصول على مُحترف جديد

11:30 ص

انفراجة جديدة في مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

07:29 ص

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

02:56 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم