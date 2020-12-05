تحقيقات النيابة في حادث صقر قريش ووفاة شخصين

السبت 05/ديسمبر/2020 - 02:23 م
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
فتحت نيابة البساتين التحقيقات في حادث تصادم سيارة ملاكي باتوبيس بطريق صقر قريش والذي أسفر عن مصرع شاب وفتاة.


تبين من معاينة النيابة للحادث بوجود تلفيات بمقدمة الأتوبيس والجانب الأيمن من السيارة.

كما صرحت النيابة العامة بدفن جثث ضحايا الحادث وتسليم الجثة لذويهم.

كما أمرت بحبس سائق الاتوبيس 4 أيام علي ذمة التحقيقات.


تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، إخطارا بوجود مصادمة و٢ متوفين بطريق صقر قريش اتجاه المعادي بدائرة قسم البساتين.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الزمالك يستهدف الحصول على مُحترف جديد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

منذ يومين

انفراجة جديدة في مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يعرض 500 ألف دولار على نجمه من أجل الرحيل

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. إضاءة برج خليفة بشعار صندوق تحيا مصر

منذ حوالي 19 ساعة

خاص| رفض عودة أحمد جمال لقناة الزمالك.. واقتراح بشأن تواجد إبراهيم عبد الجواد

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

"دهس موظف بمحكمة وحشيش في السيارة".. تفاصيل جديدة حول حادث نجل وزير الاستثمار السابق

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يستهدف نجم الإسماعيلي بصفقة تبادلية

منذ حوالي 14 ساعة

عمرو جمال يتحدى الأهلي قبل نهائي كأس مصر

منذ 36 دقيقة

الأهلي يلجأ لدفع الدولارات للتخلص من المنبوذ

منذ حوالي 19 ساعة

قاهر الزمالك أساسيا في تشكيل طلائع الجيش أمام الأهلي في نهائي كأس مصر

منذ أقل من ساعتين

مصر تنجح في إطلاق سراح الربان البحرى فاروق محمد عبدالعال

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. انفجار في خط وقود بأسيوط

منذ حوالي 12 ساعة

هادي خشبة يوجه تحذيرا للأهلي قبل نهائي الكأس

منذ ساعتين و 35 دقيقة

موضوعات متعلقة

النيابة تكلف بسرعة إجراء التحريات حول حادث تصادم سيارتي ملاكي برمسيس

النيابة تصرح بدفن جثث ضحايا حادث غمرة

وفاة سائق طرة المتسبب في حادث الأوتوستراد.. والنيابة: جار حصر الضحايا

مناظرة النيابة: 16 ضحية في حادث طرة.. وجار التعرف على جثتين مجهولتين

تشريح جثة مسن عثر عليه في حالة تعفن داخل منزله بالبساتين

الاستعلام عن حالة مصابي حادث الأوتوستراد بحلوان

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 ص

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

خاص| رفض عودة أحمد جمال لقناة الزمالك.. واقتراح بشأن تواجد إبراهيم عبد الجواد

01:22 م

عاجل.. الزمالك يستهدف الحصول على مُحترف جديد

11:30 ص

انفراجة جديدة في مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

07:29 ص

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

02:56 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم