تحقيقات النيابة في حادث صقر قريش ووفاة شخصين

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فتحت نيابة البساتين التحقيقات في حادث تصادم سيارة ملاكي باتوبيس بطريق صقر قريش والذي أسفر عن مصرع شاب وفتاة.





تبين من معاينة النيابة للحادث بوجود تلفيات بمقدمة الأتوبيس والجانب الأيمن من السيارة.



كما صرحت النيابة العامة بدفن جثث ضحايا الحادث وتسليم الجثة لذويهم.



كما أمرت بحبس سائق الاتوبيس 4 أيام علي ذمة التحقيقات.





تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، إخطارا بوجود مصادمة و٢ متوفين بطريق صقر قريش اتجاه المعادي بدائرة قسم البساتين.



تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.