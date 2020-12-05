بالصور.. انفجار خط المياه الرئيسي بشارع بهتيم بشبرا الخيمة

السبت 05/ديسمبر/2020 - 02:21 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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شهد شارع بهتيم بحي شرق شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، انفجار وتسريب مائي، بخط المياه الرئيسي، مما آثار استياء الأهالي لغرق الشارع والتسبب في قطع المياه.

وقال الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة، إنه فور الإبلاغ عن انفجار الخط، استدعى على الفور الفرق الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، لإصلاح العطل، والعمل على عودة المياه مرة أخرى، وجاري أعمال التغطيات.

وأكد رئيس الحي، في تصريحات صحفية اليوم، أنه يقوم بتكثيف دور المتابعة لجميع المرافق ورصد جميع المشاكل أولًا بأول والعمل على حلها بأسرع وقت.
بالصور.. انفجار خط المياه الرئيسي بشارع بهتيم بشبرا الخيمة
بالصور.. انفجار خط المياه الرئيسي بشارع بهتيم بشبرا الخيمة
بالصور.. انفجار خط المياه الرئيسي بشارع بهتيم بشبرا الخيمة
بالصور.. انفجار خط المياه الرئيسي بشارع بهتيم بشبرا الخيمة

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