تفاصيل الغلق الإداري لـ19 منشأة طبية وعيادات ومراكز علاج حر بدون ترخيص بالدقهلية

السبت 05/ديسمبر/2020 - 02:20 م
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن غلق 19 منشآة وعيادة طبية ومعامل تحاليل بعدد من مراكز المحافظة بمدن وقرى مراكز المنصورة ومنية النصر وطلخا وشربين وميت ونطاق احياء شرق وغرب المنصورة وقد شملت عيادات علاج طبيعى واسنان وباطنة وصدر وعظام ووقلب وسكر وجلدية نساء وتوليد واسنان وتخصصات مختلفة

جاء قرار محافظ الدقهلية باغلاق هذه المنشآت الطبية غلقا اداريا بعد اطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحه بشان المرور الميدانى لادارة العلاج الحر بمديريه الصحة على منافذ تقديم الخدمة الطبية الخاصة للتاكد من التزام المنشآت الطبيه بالاشتراطات والقواعد المنظمه للعمل فى مثل هذة المنشآت وتبث مخالفة المنشآت التى تقرر غلقها لاحكام القوانين المنظمه لعمل المنشآت الطبيه الخاصة ولادارتها بدون ترخيص ولوجود عديد من المخالفات الجسيمة بها.

ووجه المحافظ لوكيل وزاره الصحه باتخاذ كافه الاجراءات القانونيه حيال المخالفين مشيرا لاهميه تكثيف حملات المرور والتفتيش على كافه المنشآت الطبيه الخاصه بنطاق المحافظه حرصا على صحه وحياه المواطنين وكذا تطبيق القانون بكل الحسم والحزم حفاظا على حقوق الدوله والمواطنين.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتصدى لكافة اشكال الفساد وتحقيق الانضباط والالتزام بالقوانين المنظمه للعمل بجميع المواقع لتوفير احتياجات المواطنين وتلبية مطالبهم،وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى هذا الشأن

أخبار تهمك

عاجل.. إضاءة برج خليفة بشعار صندوق تحيا مصر

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يستهدف نجم الإسماعيلي بصفقة تبادلية

منذ حوالي 14 ساعة

قاهر الزمالك أساسيا في تشكيل طلائع الجيش أمام الأهلي في نهائي كأس مصر

منذ أقل من ساعتين

عمرو جمال يتحدى الأهلي قبل نهائي كأس مصر

منذ 38 دقيقة

عاجل.. انفجار في خط وقود بأسيوط

منذ حوالي 12 ساعة

ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل

منذ حوالي 19 ساعة

خاص| رفض عودة أحمد جمال لقناة الزمالك.. واقتراح بشأن تواجد إبراهيم عبد الجواد

منذ ساعة و 16 دقيقة

هادي خشبة يوجه تحذيرا للأهلي قبل نهائي الكأس

منذ ساعتين و 37 دقيقة

الأهلي يلجأ لدفع الدولارات للتخلص من المنبوذ

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

منذ يومين

مصر تنجح في إطلاق سراح الربان البحرى فاروق محمد عبدالعال

منذ حوالي 17 ساعة

انفراجة جديدة في مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

منذ حوالي 7 ساعات

"دهس موظف بمحكمة وحشيش في السيارة".. تفاصيل جديدة حول حادث نجل وزير الاستثمار السابق

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يعرض 500 ألف دولار على نجمه من أجل الرحيل

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الزمالك يستهدف الحصول على مُحترف جديد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 ص

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

خاص| رفض عودة أحمد جمال لقناة الزمالك.. واقتراح بشأن تواجد إبراهيم عبد الجواد

01:22 م

عاجل.. الزمالك يستهدف الحصول على مُحترف جديد

11:30 ص

انفراجة جديدة في مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

07:29 ص

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

02:56 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم