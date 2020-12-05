تفاصيل الغلق الإداري لـ19 منشأة طبية وعيادات ومراكز علاج حر بدون ترخيص بالدقهلية

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أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن غلق 19 منشآة وعيادة طبية ومعامل تحاليل بعدد من مراكز المحافظة بمدن وقرى مراكز المنصورة ومنية النصر وطلخا وشربين وميت ونطاق احياء شرق وغرب المنصورة وقد شملت عيادات علاج طبيعى واسنان وباطنة وصدر وعظام ووقلب وسكر وجلدية نساء وتوليد واسنان وتخصصات مختلفة



جاء قرار محافظ الدقهلية باغلاق هذه المنشآت الطبية غلقا اداريا بعد اطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحه بشان المرور الميدانى لادارة العلاج الحر بمديريه الصحة على منافذ تقديم الخدمة الطبية الخاصة للتاكد من التزام المنشآت الطبيه بالاشتراطات والقواعد المنظمه للعمل فى مثل هذة المنشآت وتبث مخالفة المنشآت التى تقرر غلقها لاحكام القوانين المنظمه لعمل المنشآت الطبيه الخاصة ولادارتها بدون ترخيص ولوجود عديد من المخالفات الجسيمة بها.



ووجه المحافظ لوكيل وزاره الصحه باتخاذ كافه الاجراءات القانونيه حيال المخالفين مشيرا لاهميه تكثيف حملات المرور والتفتيش على كافه المنشآت الطبيه الخاصه بنطاق المحافظه حرصا على صحه وحياه المواطنين وكذا تطبيق القانون بكل الحسم والحزم حفاظا على حقوق الدوله والمواطنين.



جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتصدى لكافة اشكال الفساد وتحقيق الانضباط والالتزام بالقوانين المنظمه للعمل بجميع المواقع لتوفير احتياجات المواطنين وتلبية مطالبهم،وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى هذا الشأن